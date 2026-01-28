Hero Xpulse 200 4V Pro: trail sin complejos

Hay motos que, a pesar de nuestra experiencia y kilómetros recorridos, no dejan de sorprendernos. Positivamente, claro. Y una de ellas es la Hero Xpulse 200 4V Pro. Se trata de un modelo que no engaña. Es lo que es. Una trail ligera con un motor monocilíndrico refrigerado por aire y aceite, y unos 19 CV declarados.

De ahí que su limitada potencia sea uno de sus buenos argumentos para llegar a todos los públicos, desde los que se inician en el mundo trail, a los veteranos que priman el poco peso y las motos sin complicaciones hasta los que buscan una moto ‘todouso’ económica, muy económica. Porque el precio de esta XPulse 200 se sitúa en 2.792 euros.

Una moto sin complejos

Hero MotoCorp no es precisamente una recién llegada. Es uno de los mayores fabricantes del mundo en volumen de unidades, aunque hasta hace poco fuera una gran desconocida en nuestro país. Con la Xpulse 200 4V Pro, la firma india da un paso más al frente en su desembarco europeo en un segmento en alza, las trail ligeras.

La estética tiene pinceladas retro con el faro redondo, el guardabarros delantero elevado, al igual que el escape, o la culata decorada en rojo sobre el negro del motor. La apariencia robusta no disimula su vocación campera; incluso cuenta con pedal de arranque por si llegase a fallar la batería. Pero en esta versión Pro hay cambios importantes respecto a la XPulse 200 (2.592 euros).

El recorrido de suspensiones crece hasta los 250 mm delante y 220 mm detrás, lo que la pone a la altura de algunas enduro ligeras en capacidad de absorción. También mejora la distancia libre al suelo, que pasa a ser de 275 mm, lo que junto al nuevo asiento más alto (891 mm) le da una presencia más seria y aventurera.

Sobre la tierra, lo importante son las sensaciones

Conducir la Hero Xpulse 200 Pro es una vuelta a lo esencial. El motor empuja con suavidad, sin sobresaltos, y permite dosificar perfectamente la potencia en terrenos sueltos. Es como una 125cc pero vitaminada, con más bajos, medios y algo de punch final. No hay ayudas electrónicas ni modos de conducción que enmascaren lo que pasa bajo las ruedas. Y eso es, precisamente, lo que la hace especial.

Con 146 kilos en seco, no es el modelo más ligero pero se deja llevar con facilidad, corregir sin dramas y, cuando la pista se complica, responde con nobleza. Y la docilidad del motor es un aliado en trialeras complicadas; porque la Hero sube como una campeona, aunque sea en primera de las cinco marchas que tiene su caja de cambio.

De pie sobre las estriberas, la posición de conducción es natural y cómoda, aunque el manillar puede estar algo elevado al montar unas torretas y no permite cargar tanto el peso en el tren delante. No es una moto para hacer enduro extremo, pero sí para ir más lejos de lo que te atreverías con una trail de 200 kilos. Y eso, para muchos, es libertad.

El ABS es desconectable en la rueda trasera, o en ambas ruedas. Por pistas más rotas las suspensiones, regulables, se comportan a pesar de su sencillez. Nunca debemos perder de vista que se trata de una moto de 2.792 euros. En carretera, por cierto, cumple sin aspavientos. Puede mantener cruceros legales. Y el consumo es de ‘mechero, de unos 2,5 litros cada 100 kilómetros con un depósito de 13 litros. Una pantalla de LCD con conectividad, una toma USB, cubre manos, defensas laterales, pantalla y parrilla trasera forman parte del equipamiento de serie.

¿Y para quién es?

Para quien quiera iniciarse en el off-road sin sustos. Para quien busque una segunda moto ligera y barata para el fin de semana. Para quien viva en un entorno rural y necesite una montura todoterreno sencilla y eficaz. Para quien quiera una trail que no le quite el sueño al aparcarla fuera o si se cae en una pista. O simplemente para quien quiera disfrutar de la conducción sin sentirse superado por los kilos o la potencia.

No hay muchas motos así. Y menos nuevas y con garantía oficial. Por eso la Hero Xpulse 200 4V Pro es un soplo de aire fresco en un mercado que muchas veces olvida a los que empiezan o a los que simplemente no quieren complicarse.

Un par de detalles a mejorar

La altura del manillar; se siente un poco ‘chopper’, es decir, cómodo cuando vas sentado pero elevado al conducir de pie para los cánones del segmento. Con todo, estamos ante un trail sin complejos que da mucho juego por 2.792 euros.