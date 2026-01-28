Cinco consejos de los expertos para evitar problemas por la nieve en carretera

El llamado temporal Kristin ya ha llegado a España y ya ha empezado a haber afecciones en las carreteras por mal tiempo y, sobre todo, por nieve. Durante estos días, es recomendable consultar el mapa de la DGT para conocer el estado de las carreteras antes de salir de viaje.

Lo que recomiendan los expertos

También hacer caso al refranero español y ser previsor (ya se sabe, persona precavida vale por dos) para evitar problemas si se ha de coger el coche. Para ello, Norauto ha elaborado una lista de cinco recomendaciones para conducir estos días de nieve con seguridad:

Ante la previsión de nevadas, es importante tener en cuenta qué carreteras se van a ver afectadas y evitar en la medida de lo posible circular por ellas. En caso de que no pueda impedirse, es importante llevar el coche bien preparado para posibles retenciones, además de conocer en tiempo real la evolución de las carreteras.

Es imprescindible que el vehículo esté en buenas condiciones y Norauto hace hincapié en el estado de la batería, uno de los elementos más perjudicados por el frío, además del de los neumáticos, los líquidos y frenos.

Si la nieve nos sorprende en conducción, hay que extremar las precauciones desde los primeros copos, ya que el suelo es especialmente resbaladizo al mezclarse con el barro y la grasa propia de la carretera. Hacer un buen uso de los limpiaparabrisas y el sistema de alumbrado del coche es importante.

Las dos reglas básicas de la conducción con nieve son reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Hay que tener en mente, además, de que si nieva en exceso muchas señales se pueden tapar por la nieve e igualmente se aconsejan las marchas largas para evitar patinar.

Por último, pero no por ello menos importante, hay que llevar siempre unas cadenas de nieve en el maletero si no se llevan neumáticos aprobados para conducir con nieve, ya nunca se sabe cuándo puede ser obligatoria su utilización.

Ante la posibilidad de quedar atrapado o inmovilizado por las nevadas, nunca está de más preparar un kit de emergencias con mantas, agua, linterna y una batería portátil para cargar el móvil y así no quedar incomunicado. En este sentido, antes de salir a la carretera, lo más sensato es pasar por la gasolinera y llenar el depósito.