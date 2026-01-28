Tecnología
Los coches de Volkswagen y Cupra aprenden de cómo conduces
El grupo alemán ha puesto en marcha esta iniciativa europea este mismo mes de enero y, por el momento, son los turismos de Volkswagen y los de Cupra los que la están llevando a cabo
Las nuevas tecnologías que incorporan los coches modernos tienen un gran ámbito de aplicación en la seguridad vial. Claro ha quedado con los, a veces molestos pero necesarios, sistemas de asistencia a los conductores, comúnmente llamados ADAS. Estos funcionan gracias a sensores y cámaras repartidas por el perímetro del vehículo e incluso en su interior.
No obstante, el factor humano sigue siendo uno de los más relevantes en la siniestralidad vial y aprender de cómo conducen los conductores es importante para detectar y prevenir conductas de riesgo. Este es el punto de partida de la nueva iniciativa europea que ha puesto en marcha este mismo mes de enero de 2026 el grupo Volkswagen, un programa para mejorar la seguridad vial y la conducción automatizada en Europa mediante el uso de datos reales de tráfico.
Datos en tiempo real del tráfico
¿Cómo se obtienen estos datos? Con los sensores y las cámaras de los vehículos de sus clientes. La iniciativa se ha puesto en marcha, primero, en los turismos de Volkswagen y ahora se han sumado los de Cupra. Se prevé que en las próximas semanas se vayan sumando otras marcas del grupo: Skoda, Audi, Porsche, comerciales de Volkswagen...
La puesta en práctica de este programa da todo el protagonismo a los conductores del grupo Volkswagen. Los vehículos recopilan datos anónimos durante la conducción diaria y, con ellos, los expertos de Volkswagen desarrollan diferentes análisis y aplicaciones:
- La mejora continua los sistemas de asistencia al conductor y las funciones de conducción automatizada.
- La creación de mapas de alta resolución, útiles incluso en carreteras sin marcas viales.
- La puesta en marcha de alertas de peligro y recomendaciones de conducción ajustadas a las condiciones locales, según los datos recibidos.
Con consentimiento
Estas mejoras llegan a los conductores mediante actualizaciones de software en el vehículo y, gracias a esta 'sabiduría colectiva', el objetivo es hacer el táfico más seguro y eficiente para todos los usuarios de la vía.
Esta idea se irá extendiendo a 40 países de la Unión Europea, entre ellos España. Eso sí, aquellos que valoren su privacidad o estén preocupados por ella, deben saber que la participación en esta iniciativa de seguridad es totalmente voluntaria y es necesario expresar el consentimiento para formar parte de estos conductores. Los datos se recogen siguiendo la normativa europea y nacional de protección de datos.
- Marruecos aprovecha al máximo el favor de Sánchez y exprime aún más los envíos de gas desde España
- Un excargo de Ayuso afirma que los protocolos en residencias debían haber estado vinculados a su medicalización y apunta a la exvicenconsejera
- El subsidio para mayores de 52 años no es de 640 euros: esta es la cuantía real que paga el SEPE en 2026
- Los accidentes de tren y la hospitalización de Illa alteran el calendario de los presupuestos
- Catalunya activa el decreto de teletrabajo y recuerda que quienes no llegan a tiempo al trabajo tienen derecho a un permiso
- Dos nuevos desprendimiento en Rodalies cortan la circulación en Arenys y el servicio entre Caldes de Malavella y Girona
- ¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%
- Regularización masiva de inmigrantes: seis claves del pacto entre el Gobierno y Podemos