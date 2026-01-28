¿Cómo te afecta la derogacion del decreto ómnibus si quieres comprar un coche eléctrico?

El decreto ómnibus es un paquete de medidas propuestas por el Gobierno de índole, de manera muy genérica, social. Entre ellas también se encuentran algunos incentivos relacionados con la adquisición de vehículos electrificados y, después de la sesión de este martes en el Congreso, el no de PP, Vox y Junts ha paralizado la continuidad de los mismos. Un dejà vu como el del año pasado por estas fechas cuando los mismos protagonistas cometieron similar tropelía para el sector con el Moves.

Y es que ese no quita a los compradores de un coche eléctrico la posibilidad de deducirse un 15% de la adquisición en la declaración de la renta. Esta medida, que iba de la mano con el antiguo Plan Moves, permitía que aquellos que hubieran adquirido un coche eléctrico se dedujeran hasta el 15% de la cuantía de la compra, sobre un máximo de 20.000 euros, en la declaración del IRPF del año fiscal correspondiente. En resumen, aquellos que hubieran comprado un coche eléctrico, híbrido enchufable o de hidrógeno, podían deducirse hasta 3.000 euros en la renta, 600 euros en el caso de haber instalado un punto de recarga.

Este incentivo fiscal queda ahora fuera de las cuentas de aquellos que busquen un vehículo electrificado y las diferentes voces del sector no han tardado en expresarse el respecto. Desde Anfac han valorado el peso que ha tenido la deducción del 15% en el IPRF en los buenos resultados del mercado eléctrico en 2025 y otro tanto ha hecho Faconauto, que considera que este incentivo fiscal es fundamental para estimular la demanda del coche eléctrico.

Urge a activar el Plan Auto+

Con la caída del decreto ómnibus, tanto Anfac como Faconauto han aprovechado para recordar la importancia y la urgencia de activar ya el Plan Auto+. Este nuevo programa de ayudas a la movilidad electrificada hereda el Plan Moves y, según lo prometido, lo mejora. ¿Cómo? Pues centralizando el reparto de las ayudas, evitando diferencias entre las comunidades autónomas hasta ahora gestoras del Plan Moves, y prometiendo una adjudicación mucho más rápida. Eso sí, se preveía una bajada general en las ayudas a repartir a cada comprador en comparación con el difunto Moves.

Por el momento, aquellos que piensen en comprar un vehículo electrificado no cuentan ni con la posibilidad de deducirse hasta 3.000 euros de la compra en la declaración de la renta ni con ayudas directas a la adquisición, aunque lo prometido por el Gobierno es que el nuevo Plan Auto+ se reparta con carácter retroactivo desde el 1 enero de 2026. La suma de todos los incentivos, teniendo en cuenta los hasta 7.000 euros que se podían obtener del Moves, podía llegar a 10.000 euros, una cifra importante a la hora de hacer cuentas para comprar un vehículo electrificado.