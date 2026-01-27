Porsche Macan 4 Spirit pack: una versión exclusiva con más estilo y equipamiento

Porsche sigue apostando por una fórmula que está demostrado que le funciona: las ediciones especiales con sello local. En esta ocasión recupera la denominación Spirit para lanzar una nueva variante del Macan 4, pensada exclusivamente para los mercados de España y Portugal. Bajo el nombre Macan Spirit pack, esta edición limitada a 150 unidades combina un diseño exterior diferenciador, un habitáculo con acabados personalizados y una completa dotación de serie que mejora notablemente la relación precio-equipamiento.

Porsche Macan Spirit pack / Porsche

Siguiendo la estela iniciada en 1988 con el 924 Spirit, y retomada más recientemente en 2019 con la primera generación del Macan, esta nueva edición se apoya en la base tecnológica del nuevo Macan eléctrico. Utiliza la Plataforma Eléctrica Premium (PPE) con arquitectura de 800 voltios y batería de 100 kWh de capacidad bruta, lo que le permite ofrecer una autonomía combinada de hasta 613 kilómetros según el ciclo WLTP.

En estaciones de carga rápida, el sistema admite potencias de hasta 270 kW, por lo que puede pasar del 10% al 80% de carga en apenas 21 minutos, siempre que se utilice un punto compatible. Además, incorpora una solución específica para cargadores de 400 voltios, dividiendo la batería en dos secciones para facilitar una carga eficiente de hasta 135 kW sin necesidad de transformadores externos. En carga doméstica (CA), admite hasta 11 kW.

Porsche Macan Spirit pack / Porsche

El apartado prestacional está también a la altura. El Macan Spirit pack desarrolla 408 CV en modo overboost, con un par máximo de 650 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 220 km/h, cifras que lo colocan como un SUV eléctrico con auténtico carácter deportivo.

Diseño exclusivo

El diseño exterior de esta edición limitada incluye detalles pensados para aportar distinción. Está disponible en blanco o negro, con molduras laterales (sideblades) en el color de la carrocería, donde se integra la denominación del modelo en rojo. También se añade el anagrama “Spirit” en la base del pilar B y un discreto logotipo “electric” en los laterales. Las llantas de 20 pulgadas combinan negro y plata satinados, con el escudo de Porsche en color como toque final.

Porsche Macan Spirit pack, disponible en blanco y negro / Porsche

El interior sigue esa misma línea de cuidado por el detalle. Predomina el color negro, con molduras en aluminio cepillado en salpicadero y puertas. Destacan también los cinturones de seguridad en rojo Bordeaux y los pedales de acero inoxidable, que refuerzan la imagen deportiva del conjunto. Los asientos delanteros eléctricos con ocho posiciones y el sistema de aparcamiento automático con vista 2D envolvente completan el apartado de confort.

Desde el punto de vista dinámico, el equipamiento de serie incluye servodirección asistida Plus y suspensión de muelles de acero con el sistema PASM (Porsche Active Suspension Management), que ajusta la respuesta del chasis según el tipo de conducción.

Precio del Porsche Macan Spirit pack

El precio para esta edición especial es de 87.911 euros, una cifra competitiva si se tiene en cuenta que muchos de los elementos incluidos formarían parte del catálogo de opcionales en otras versiones. Según Tomás Villén, CEO de Porsche Ibérica, “el Macan Spirit pack supone un nuevo impulso a la movilidad eléctrica. Actualmente, el 30 % de los vehículos que vendemos en España son totalmente eléctricos y el 70 % está electrificado. Este modelo exclusivo no es otro coche más de batería; se trata de un auténtico deportivo Porsche eléctrico”.

Noticias relacionadas

Interior del Porsche Macan Spirit pack / Porsche

Con esta edición, Porsche Ibérica mantiene viva una fórmula que ya ha demostrado su éxito. En 2019, la anterior serie Macan Spirit —limitada entonces a 100 unidades— se agotó antes de lo previsto. El enfoque vuelve a ser el mismo: producto exclusivo, configuración a medida y una propuesta atractiva para los entusiastas locales del motor eléctrico.