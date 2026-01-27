Pirelli saca un neumático pensado para exclusivamente para coches SUV

Pirelli lanza la tercera generación del Scorpion, su neumático de verano diseñado exclusivamente para coches SUV, que mejora su seguridad, eficiencia y confort. Este modelo llega tras escuchar las demandas y trabajar junto a los fabricantes de automóviles de primer nivel. El resultado es una cubierta más equilibrada y adaptada a los desafíos que plantea este tipo de vehículo: peso elevado, centro de gravedad alto y, cada vez más, propulsión electrificada.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo Scorpion S3 es su seguridad en condiciones de lluvia, un punto crítico en los SUV. El prestigioso instituto TÜV ha certificado sus prestaciones otorgándole el sello Premium Quality Mark, tras pruebas donde el neumático lideró en frenada en seco, maniobrabilidad sobre mojado y se situó entre los mejores en aquaplaning y frenada en mojado.

Toda la gama arranca con calificación “A” en agarre sobre mojado, según la etiqueta energética europea, lo que refuerza su posicionamiento como neumático seguro para uso estival. Además, el modelo ha obtenido valoraciones “A-B” en confort acústico y “B” en resistencia a la rodadura, mostrando un equilibrio poco habitual entre eficiencia, durabilidad y sensaciones al volante.

Su estructura también ha sido reforzada para hacer frente al mayor peso de los SUV. La carcasa ha sido rediseñada, el perfil optimizado para distribuir mejor la presión y reducir deformaciones, y el dibujo de la banda de rodadura presenta ahora una geometría renovada que contribuye tanto a la manejabilidad como al confort acústico.

A su vez, Pirelli ha desarrollado un nuevo compuesto de goma que permite mantener prestaciones estables en un amplio rango térmico, lo que asegura rendimiento constante en todo tipo de trayectos veraniegos. A eso se suma un desgaste más uniforme, clave para vehículos pesados y viajes de largo recorrido.

Más silencioso, más duradero y más eficiente

Uno de los retos actuales en el desarrollo de neumáticos es equilibrar seguridad, confort y consumo. Con nuevas herramientas de simulación, los ingenieros evaluaron más de 20 combinaciones distintas de materiales y geometrías antes de pasar a los prototipos físicos. Este enfoque ha permitido afinar no solo la resistencia a la rodadura, sino también la respuesta dinámica del coche y la sensación de conducción. Además, el Scorpion S3 adopta algunas soluciones ya vistas en el exitoso Cinturato de última generación. Entre ellas, materiales innovadores que permiten reducir la resistencia a la rodadura sin sacrificar duración ni seguridad.

Cómo no, el nuevo Pirelli Scorpion también incluye versiones ELECT, diseñadas específicamente para vehículos eléctricos e híbridos enchufables, que prometen mejorar la autonomía hasta en un 10% gracias a una resistencia a la rodadura optimizada. La tercera generación del Scorpion llegará inicialmente en 16 medidas para llantas de 18 a 22 pulgadas, cubriendo así buena parte del mercado SUV.