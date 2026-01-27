El emblemático Seat Arona ha sido, por séptimo año consecutivo, el SUV urbano más vendido en el mercado español, reafirmado su posición de referencia en uno de los segmentos más competitivos. Estos brillantes resultados comerciales confirman la confianza de los clientes en un modelo que combina diseño, tecnología y una excelente relación entre calidad y precio.

Diseñado, desarrollado y fabricado en Martorell (Barcelona), el Arona se mantiene como la opción preferida por los clientes españoles gracias a su comportamiento dinámico y por su habitabilidad en relación al tamaño exterior. Además, cuenta con una propuesta comercial atractiva y personalizable, siempre con un amplio nivel de equipamiento de serie en apartados como la seguridad, la conectividad y el confort.

Nuevo Seat Arona: Diseñado y fabricado en Barcelona y desde 17.920 euros / Seat

Más expresivo y vibrante

El Arona refuerza ahora su privilegiada posición en el mercado con una importante renovación de diseño exterior e interior que aporta un carácter juvenil y vibrante. Además, presenta una calidad mejorada junto a una amplia oferta de tecnología.

El diseño exterior aporta una imagen moderna y expresiva, con una parte delantera completamente rediseñada. Destaca el diseño de la parrilla hexagonal en mate y los faros con tecnología Full LED, de diseño más estrecho y firma lumínica refinada. También son novedad la reubicación más baja de los faros antiniebla, integrados en un paragolpes renovado que acentúa su robustez como SUV urbano.

Sus proporciones atléticas se hacen más evidentes con las nuevas llantas de aleación, disponibles en medidas de 16 a 18 pulgadas. Respecto a los colores exteriores, Seat ofrece los nuevos tonos Oniric, Liminal e Hypnotic y se puede optar por un techo en contraste, disponible en Negro Midnight o el nuevo Gris Manhattan.

El diseño exterior aporta una imagen moderna y expresiva / Seat

Más calidad y más tecnología

Seat eleva el listón en el interior y apuesta por una experiencia más sofisticada y envolvente. El nuevo acabado en color negro se extiende por los tejidos estampados de los asientos y en las inserciones textiles de los paneles de las puertas. En general, los materiales empleados son más suaves al tacto, logrando una elevada calidad percibida.

El acabado FR incorpora de serie asientos deportivos tipo Bucket, que ofrecen un excelente equilibrio entre confort diario y sujeción en conducción dinámica. El volante multifunción, revestido en cuero perforado 100% de alta calidad, proporciona un tacto preciso y elegante. Por su parte, la iluminación ambiental también se ha mejorado, con aireadores iluminados que varían según el acabado.

Seat eleva el listón en el interior y apuesta por una experiencia más sofisticada y envolvente / Seat

Conectado al mundo digital

En el apartado de conectividad, está equipado con pantallas de infoentretenimiento flotantes, que pueden ser en opción de 9,2 pulgadas. El cuadro de instrumentos Digital Cockpit es de 8 pulgadas y crece hasta 10,25 pulgadas a partir del acabado Style. El nuevo Arona dispone de carga inalámbrica rápida de 15W con refrigeración, incluida en el acabado Style+.

El sistema Full Link inalámbrico es de serie y el sistema Seat Connect permite vincular el coche con la app My Seat , ofreciendo acceso a múltiples funciones. Incorpora un nuevo sistema opcional de sonido Seat Sound con seis altavoces, un subwoofer y amplificador de 300 W de potencia que proporciona una experiencia de audio de alta fidelidad.

Nuevo Seat Arona: Diseñado y fabricado en Barcelona y desde 17.920 euros / Seat

Seguridad y eficiencia sobresalientes

En términos de seguridad y confort, el Arona destaca por el gran dinamismo que imprime su chasis, aportando elevada estabilidad y agilidad. Los sistemas de asistencia al conductor permiten una conducción semiautónoma de Nivel 2, gracias a la combinación del control de crucero adaptativo, asistente de salida involuntaria de carril, asistente de frenada de emergencia automática, reconocimiento de señales de tráfico, asistente de ángulo muerto, luces automáticas en carretera, detector de fatiga, etc.

De serie en toda la gama, la nueva tecnología Full LED triplica la potencia del sistema anterior y mejora la visibilidad nocturna.

La oferta mecánica combina la eficiente tecnología de inyección directa (TSI) con el dinamismo. El Arona está disponible con potencias de 95 CV, 115 CV y 150 CV, con posibilidad de elegir entre cambio manual o automático DSG de doble embrague. Cada motor se ha ajustado para ofrecer la máxima capacidad de respuesta y control. El bloque 1.5 TSI de 150 CV incluye un sistema de desconexión de cilindros (ACT), para reducir consumos y emisiones.