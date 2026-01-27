Mercedes-Benz ha anunciado su colaboración con “Como Cabras” (GOAT) de Sony Pictures Animation, una comedia de animación que llegará a los cines de todo el mundo el próximo 13 febrero de 2026. Ambientada en un mundo de animales, la película sigue al protagonista Will, una joven y decidida cabra que se niega a aceptar limitaciones mientras persigue su sueño de convertirse en un profesional del “roar ball”.

Mercedes-Benz da el salto a la gran pantalla apareciendo en “Como Cabras” / Mercedes-Benz

3 modelos distintos

El punto culminante de esta colaboración bajo el lema "Existe un lugar para los que sueñan en grande " es el cuidado product placement de tres vehículos Mercedes-Benz que aparecen a lo largo de la película: el nuevo CLA 250+, el nuevo GLC eléctrico y la Sprinter.

La colaboración se apoya además con una campaña que incluye un spot y en el que la imaginación y la realidad de una niña se difuminan mágicamente tras ver “Como Cabras” en el cine y durante su regreso a casa con su familia en el nuevo Mercedes-Benz CLA.

"Hay una magia especial entre Mercedes-Benz y “Como Cabras”. Compartimos el espíritu de la película de que “todo es posible”, siempre rompiendo límites y demostrando hasta dónde puede llegar la determinación. La historia de perseverancia de Will coincide con la forma en que hemos avanzado durante 140 años” explica Christina Schenck, Vicepresidenta de Digital & Comunicaciones y Relaciones con Inversores de Mercedes-Benz.

Impacto y alcance

"Como Cabras" es una película con alcance global gracias a su inspirador mensaje de perseguir tus sueños. Mercedes-Benz tiene apariciones con algunos de sus últimos lanzamientos ofreciendo a los protagonistas una movilidad fiable, segura y cómoda.

Además de la visibilidad de la furgoneta Sprinter, se pueden ver en la película los nuevos modelos eléctricos CLA y GLC; liderando el mayor programa de lanzamiento de productos en la historia de Mercedes-Benz. El CLA ha sido galardonado recientemente dos veces: como "Coche del Año 2026" y como el "Coche más seguro en EuroNCAP".

En España se lanzará una campaña de comunicación en el mes de febrero, coincidiendo con el estreno de la película en cines el próximo día 13 de dicho mes.

Mercedes-Benz da el salto a la gran pantalla apareciendo en “Como Cabras” / Mercedes-Benz

Sobre la película

De Sony Pictures Animation, el estudio detrás de "Spider-Man: Across the Spider-Verse" y los artistas que hicieron "KPop Demon Hunters", llega "GOAT", una comedia de acción y animación ambientada en un mundo completamente animal.

Noticias relacionadas

La historia sigue a Will, una pequeña cabra con grandes sueños que tiene una oportunidad única en la vida de unirse a los profesionales y jugar al "roar ball", un deporte de alta intensidad, mixto y de contacto total, dominado por los animales más rápidos y feroces del mundo. Los nuevos compañeros de Will no están encantados de tener una cabra pequeña en su plantilla, pero Will está decidido a revolucionar el deporte y demostrar de una vez por todas que "¡los pequeños saben jugar a pelota!"