El Grupo Renault reorganiza Ampere para consolidar su estrategia eléctrica

El sargento de infantería de marina Valentín Diaz tenía una máxima: "objetivo pequeño, margen de error pequeño". Tal que así afinó Luca de Meo su lanzamiento de Ampere, la división que debería ayudar al Grupo Renault a auparse en el liderazgo del desarrollo del vehículo eléctrico. Lo hizo desde el inicio de la Renaulution, siguiendo la corriente que buscaba una electrificación rápida y casi masiva, pero lo hizo trazando objetivos concretos, pequeños y asumibles.

Disparar con perdigones es sinónimo de fracaso. Ampere nació a bombo y platillo, pero trazó elementos quirúrgicos que han dado resultado en un momento en el que la industria del automóvil (o más bien los políticos comunitarios) han visto que eso del electrón para todos iba a la velocidad esperada. Con Ampere creado, Renault siguió con su división de combustión, creando (con sus socios de Geely) Horse y reforzando la estrategia de hibridación (donde España juega un papel clave). Resultado: experiencia tecnológica en el desarrollo de eléctricos y consolidación de la apuesta híbrida, una idea dual que les ha permitido crecer en resultados durante los tres últimos años de forma consecutiva.

Electrificación y software

Antes de la llegada de Luca de Meo, el Grupo Renault necesitaba un impulso inicial para resurgir, y con el italiano Ampere fue ese primer disparo, como el que dan los soldados de infantería de marina, cabeza de playa, y, en las guerras de antes, los primeros en sacrificarse. Ahora, con la batalla reorientando estrategias y la tecnología evolucionando a pasos agigantados, es el momento de reenfocar el blanco para seguir teniendo éxito. Y eso es lo hace el Grupo Renault con Ampere. Evolucionar la estrategia. La idea es tener reorganizada la división tras el primer semestre del año.

Con un mercado eléctrico que crece, pero menos de lo esperado, Ampere toma especial relevancia por todo lo cosechado desde su creación y camina hacia una nueva posición tecnológica y de desarrollo dentro del consorcio francés.

Josep María Recasens, presidente de Renault España y CEO de Ampere / Renault

"Tras dos años marcados por importantes avances en vehículos eléctricos y software (por ejemplo: el desarrollo de una plataforma única AmpR Small, la preparación del primer vehículo definido por software por parte de un actor europeo para 2026 y el establecimiento de una cadena de valor de baterías en Europa), se está considerando la posibilidad de hacer evolucionar Ampere para reforzar su papel estratégico dentro del Grupo Renault", señala el grupo que engloba Renault, Dacia y Alpine. El español Josep María Recasens, Chief Strategy, Product & Program Management Officer, es además, CEO de Ampere, presidemte de Renault España y presidente de la patronal Anfac.

Muchos afirman que la idea de salir a bolsa fue un error. Corría 2024 y finalmente se optó por retirar la propuesta. No por fracaso, sino porque en esta vida todo va de aprender, rectificar y buscar la mejora. Y ese era el camino. En Ampere no estaban equivocados. Los objetivos, dicen, están para conseguirse aunque para ello hay que observar y obtener la perspectiva necesaria para saber reaccionar ante los cambios constantes del sector. Así lo hicieron. Y no les fue mal.

Buenos resultados

Nadie puede negar que los resultados de Ampere están ahí. Los que pensaban que era una división para inundar de coches eléctricos estaban más que equivocados. Y es que para tener éxito en electrificación no basta con meter cuatro ruedas y un volante a un motor magnético impulsado por una pila. De la mano de Ampere se han desarrollado baterias de LFP en 18 meses, se ha conseguido ganar el título "The Car Of The Year" con modelos eléctricos en dos años consecutivos (Renault Scenic en 2024 y Renault 5 en 2025), se ha lanzado el Renault Twingo y se ha trazado el camino del futuro vehículo del segmento A de Nissan en 21 meses... que dará paso al gemelo de Dacia en solo 16 meses.

Renault 5 E-Tech, The Car Of The Year 2025 / Xavier Pérez

Y para poner la guinda, recientemente se ha firmado un acuerdo de colaboración entre el Grupo Renault y Ford para desarrollar dos vehículos eléctricos de pasajeros Ford sobre la plataforma Ampere. Porque, como dijo hace años el máximo responsable de estrategia del consorcio francés, Josep María Recasens: "esto ya no va de hacer coches eléctricos, esto va de tecnología".

A partir de ahora, Ampere redefinirá su propuesta empresarial dentro del Grupo Renault. Para ello iniciará (algo que ya han hecho muchos fabricantes, como los grupos Volkswagen o Stellantis) una reorganización que "elimine la complejidad inherente a su modelo inicial, con procesos de toma de decisiones simplificados, interfaces reducidas, organización y órganos de gobierno racionalizados", señalan en una nota. La entrada como máximo resposable del grupo de François Provost, un directivo de elevado perfil técnico, ha propiciado esta rápida reacción.

La división eléctrica del Grupo Renault acometerá un reenfoque en sus actividades principales, los vehículos eléctricos y el software, posicionando a Ampere como el centro de ingeniería avanzada del Grupo para vehículos eléctricos y software. Para ello mantendrá su papel de acelerador, con la misión de amplificar el impacto de la división y aplicar dentro del Grupo lo aprendido en los últimos dos años. Josep María Recasens, como Chief Strategy, Product & Program Management Officer, seguirá guiando los pasos de la nueva organización

Desde el grupo apuntan que se centrarán en fortalecer y mejorar "equipos de ingeniería centrados en ámbitos clave: baterías, propulsión eléctrica, gestión de la energía, software y sistemas, bajo la supervisión de Philippe Brunet, director técnico del Grupo". También reorientarán el centro ElectriCity (formadas por las fábricas de Douai, Ruitz y Maubeuge, y la planta de Cléon (fábrica de motores)) que vuelven a colocarse como filiales del Grupo Renault, para alinearse plenamente con el plan industrial global del grupo que, recordemos, mantiene su doble apuesta, también con la combustión.

"Los cambios normativos de la Comisión Europea no nos condicionan y nuestro objetivo de electrificación sigue siendo el mismo. Se trata de ajustar los plazos, de adaptarse al momento, como siempre hemos hecho", explica a EL PERIÓDICO Frabrice Cambolive, CEO de Renault y Chief Grow Officer del grupo francés. Esta evolución organizativa, afirman, desde el Grupo Renault que se realizará "sin impacto en los derechos y prestaciones sociales de los empleados afectados de Ampere y Renault, gracias al marco social común.