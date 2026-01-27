Bertone Runabout: una reinterpretación italiana clásica y exclusiva... ¿con motor japonés?

Bertone acaba de presenta su nuevo Runabout en Rétromobile 2026, una reinterpretación moderna del concepto Autobianchi A112 Runabout de 1969. Este modelo, que será exclusivo (y costará lo que podemos esperarnos), marca el inicio de la denominada Bertone Classic Line y es uno de los ejercicios más singulares surgidos del Centro Stile Bertone.

Lejos de plantearse como un simple homenaje visual, el proyecto busca trasladar al presente algunos de los principios que definieron el concepto original: libertad formal, claridad arquitectónica y una relación directa entre diseño, mecánica y experiencia de uso.

Arquitectura antes que estilo

El Runabout se construye a partir de dos trazadas claramente definidas: la línea en cuña con inclinación hacia delante y la coda tronca. El resultado es un vehículo compacto, bajo y visualmente tenso, con gran inspiración náutica, presente ya en el modelo de 1969. Aquí, se mantiene como referencia conceptual y se manifiesta en la horizontalidad de las líneas y la continuidad de superficies.

Bertone ofrece el Runabout en dos configuraciones: barchetta y targa. Pese a que ambas parten de la misma arquitectura, proporciones y geometría; la barchetta propone una carrocería completamente abierta, con continuidad visual y física entre exterior e interior. Por otro lado, la targa introduce un techo de carbono desmontable que añade funcionalidad sin alterar la lectura general del conjunto. En ambos casos, la coherencia formal se mantiene como prioridad.

El habitáculo sigue inspirándose en formas náuticas, integrando a los ocupantes en una posición baja. El planteamiento general responde a un principio de reducción: menos elementos, más intención. Así, el puesto de conducción prescinde de la instrumentación múltiple habitual en deportivos contemporáneos: un único cuentarrevoluciones digital concentra la información esencial, acompañado por mandos físicos, una palanca de cambio manual con rejilla y controles mecánicos visibles. Los materiales son los que refuerzan la calidad percibida: fibra de carbono, aluminio mecanizado y cuero trabajado a mano.

Un motor... ¿japonés?

El Runabout emplea un motor V6 de 3,5 litros sobrealimentado que, por las especificaciones, apunta a ser un 2GR de Toyota: arquitectura V6 a 60°, bloque y culatas de aluminio, distribución DOHC con doble variador de fase, montaje central transversal y el uso de un compresor Eaton/Edelbrock, entre otras características. Estos motores son conocidos por su aplicación, por ejemplo, en algunos modelos de Lotus.

Entrega una potencia aproximada de 475 CV y está asociado a un cambio manual de seis velocidades. La arquitectura se completa con un chasis de aluminio y una carrocería de fibra de carbono.

La elección de esta base mecánica responde, al final, a criterios prácticos: tamaño compacto, facilidad de integración y capacidad para soportar sobrealimentación sin comprometer la durabilidad. La reducción de riesgos en un coche de producción limitada y precio cercano a los 400.000 euros se da por sentado.

Producción limitada y enfoque artesanal

Porque sí, el Bertone Runabout va a ser de producción limitada, en concreto, a 25 unidades. Cada una de ellas se construirá a partir de un chasis nuevo, reingenierizado específicamente para el proyecto y la configuración de cada vehículo será totalmente individual, por lo que cada cliente podrá definir materiales, colores y acabados junto al Centro Stile Bertone.

Obviamente, como todos podíamos esperar, el precio de una de estas unidades no va a ser para cualquier bolsillo: el nuevo Bertone Runabout costará, de partida, 390.000 euros, a los que sumar impuestos y, por supuesto, la personalización.