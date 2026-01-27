Un año muy completo para Renault

En el mercado español se acabaron matriculando el pasado año un total de 1.148.650 turismos y 185.056 vehículos comerciales, lo que supuso un crecimiento del 12,8 por ciento en relación con el año anterior.

En este contexto, Renault ha finalizado el ejercicio como la segunda marca más vendida por segundo año consecutivo con 105.989 matriculaciones y una cuota de mercado del 7,9 por ciento, lo que representa la mejor cifra de los últimos siete años apoyándose en una gama compuesta por siete modelos como son el Clio, Captur, Symbioz, Arkana, Austral, Espace y Rafale…

El Clio se ha convertido en el segundo modelo más vendido en el mercado español / Renault

La fuerza del Clio

En este resultado tan excelente para la marca del rombo ha sido fundamental el éxito logrado por el Clio que se ha convertido en el segundo modelo más vendido en el mercado español con un total de 26.633 unidades comercializadas. Tampoco ha sido menor el empuje que la marca ha registrado en el sector de la electrificación ya que la tecnología E-Tech full hybrid ha situado a Renault como la segunda marca que más hibridos ha vendido en nuestro mercado.

Uno de los aspectos que conviene destacar es que los modelos que la marca produce en España ya representan el 55 por ciento de las ventas de Renault en nuestro país. De esta forma, el conjunto formado por Captur y Symbioz, fabricados en Valladolid, y Austral, Espace y Rafale, fabricados en Palencia, consiguen una de cada dos ventas de la marca en nuestro mercado.

Los modelos que la marca produce en España ya representan el 55 por ciento de las ventas de Renault / Renault

Un año cargados de novedades

La marca del rombo se dispone a vivir un año muy intenso en el que no van a faltar muchas novedades que han de impulsarla a lograr buenos resultados en el mercado al finalizar el presente ejercicio. El calendario no puede ser más completo. En unas semanas lanzará el nuevo Clio que en su sexta generación presenta una imagen renovada por completo por fuera y por dentro. Algo más grande, llegará con tres motores, uno de gasolina de 115 CV, otro que funciona con gasolina y GLP de 120 CV y una versión híbrida con 160 CV.

En mayo llegará el Twingo E-Tech, un modelo de 3,79 metros que se inscribe en el segmento A y que ofrece una imagen moderna que evoca al modelo original de 1992. Se ofrecerá con un motor eléctrico de 82 CV y se produce en la planta eslovena de Novo Mesto. Su precio podría rondar los 18.000 euros.

En octubre llegará la motorización eléctrica para el Megane E-Tech y en diciembre y dentro del segmento de los vehículos comerciales, lo hará el nuevo Trafic E-Tech dotado de un motor eléctrico de 204 CV que autoriza una autonomía de 450 kilómetros.

Por último y no menos importante por la nota nostálgica que entraña para muchos, a finales de año se pondrán a la venta las 1.986 unidades que se han construido del R-5 Turbo y que constituyen una edición especial y limitada.