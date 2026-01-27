Mercado
Un año muy completo para Renault
La firma francesa ha conseguido en 2025 el mejor resultado de los últimos siete años en España con una cuota de mercado del 7.9 por ciento
Se ha consolidado como la segunda marca más vendida entre turismos y vehículos comerciales ligeros
Mª Ángeles Pujol
En el mercado español se acabaron matriculando el pasado año un total de 1.148.650 turismos y 185.056 vehículos comerciales, lo que supuso un crecimiento del 12,8 por ciento en relación con el año anterior.
En este contexto, Renault ha finalizado el ejercicio como la segunda marca más vendida por segundo año consecutivo con 105.989 matriculaciones y una cuota de mercado del 7,9 por ciento, lo que representa la mejor cifra de los últimos siete años apoyándose en una gama compuesta por siete modelos como son el Clio, Captur, Symbioz, Arkana, Austral, Espace y Rafale…
La fuerza del Clio
En este resultado tan excelente para la marca del rombo ha sido fundamental el éxito logrado por el Clio que se ha convertido en el segundo modelo más vendido en el mercado español con un total de 26.633 unidades comercializadas. Tampoco ha sido menor el empuje que la marca ha registrado en el sector de la electrificación ya que la tecnología E-Tech full hybrid ha situado a Renault como la segunda marca que más hibridos ha vendido en nuestro mercado.
Uno de los aspectos que conviene destacar es que los modelos que la marca produce en España ya representan el 55 por ciento de las ventas de Renault en nuestro país. De esta forma, el conjunto formado por Captur y Symbioz, fabricados en Valladolid, y Austral, Espace y Rafale, fabricados en Palencia, consiguen una de cada dos ventas de la marca en nuestro mercado.
Un año cargados de novedades
La marca del rombo se dispone a vivir un año muy intenso en el que no van a faltar muchas novedades que han de impulsarla a lograr buenos resultados en el mercado al finalizar el presente ejercicio. El calendario no puede ser más completo. En unas semanas lanzará el nuevo Clio que en su sexta generación presenta una imagen renovada por completo por fuera y por dentro. Algo más grande, llegará con tres motores, uno de gasolina de 115 CV, otro que funciona con gasolina y GLP de 120 CV y una versión híbrida con 160 CV.
En mayo llegará el Twingo E-Tech, un modelo de 3,79 metros que se inscribe en el segmento A y que ofrece una imagen moderna que evoca al modelo original de 1992. Se ofrecerá con un motor eléctrico de 82 CV y se produce en la planta eslovena de Novo Mesto. Su precio podría rondar los 18.000 euros.
En octubre llegará la motorización eléctrica para el Megane E-Tech y en diciembre y dentro del segmento de los vehículos comerciales, lo hará el nuevo Trafic E-Tech dotado de un motor eléctrico de 204 CV que autoriza una autonomía de 450 kilómetros.
Por último y no menos importante por la nota nostálgica que entraña para muchos, a finales de año se pondrán a la venta las 1.986 unidades que se han construido del R-5 Turbo y que constituyen una edición especial y limitada.
- Marruecos aprovecha al máximo el favor de Sánchez y exprime aún más los envíos de gas desde España
- La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
- Un excargo de Ayuso afirma que los protocolos en residencias debían haber estado vinculados a su medicalización y apunta a la exvicenconsejera
- Cierre de la Ronda de Dalt: El caos en Rodalies complica también el tráfico y el acceso a Barcelona por carretera
- El subsidio para mayores de 52 años no es de 640 euros: esta es la cuantía real que paga el SEPE en 2026
- Catalunya activa el decreto de teletrabajo y recuerda que quienes no llegan a tiempo al trabajo tienen derecho a un permiso
- Descarrilamiento del Iryo: por qué un ministro no puede insinuar causas
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio