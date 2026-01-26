Singer Sorcerer lleva al Porsche 911 clásico al límite con más de 700 CV

Singer Porsche, una empresa reconocida por restaurar y reinventar modelos clásicos del Porsche 911 acaba de presentar un modelo muy especial: el Sorcerer, el primer Porsche 911 que incorpora los servicios DLS Turbo, el paquete de restauración más avanzado ofrecido hasta la fecha por la firma californiana. Esta unidad, completamente personalizada, no solo destaca por sus prestaciones, sino también por diseño y nivel de detalle artesanal.

El proyecto parte, como siempre en Singer, de un Porsche 911 (Tipo 964), que ha sido completamente desmontado y restaurado desde el propio chasis. La carrocería, fabricada en fibra de carbono, se inspira en la rara versión de competición 934.5 de finales de los 70. En este caso, el cliente ha optado por una configuración orientada a circuito, con un spoiler delantero más agresivo y un gran alerón trasero elevado. El color elegido, Fantasia Blue con degradado, se combina con detalles en fibra de carbono satinada y apliques anodizados en negro.

Singer Sorcerer / Singer

El corazón del Sorcerer es un motor que marca un antes y un después en la historia de Singer. Se trata de un seis cilindros bóxer de 3.8 litros, con cuatro válvulas por cilindro, dos turbocompresores de geometría variable, culatas refrigeradas por agua, cilindros refrigerados por aire y un ventilador eléctrico horizontal. Esta bestia mecánica entrega más de 700 CV y 750 Nm, y es capaz de estirarse hasta las 9.000 rpm, una cifra poco común en motores turboalimentados. Toda esta potencia se gestiona a través de un cambio manual de seis velocidades, con un selector elevado de diseño abierto, y se transmite al eje trasero. La sonoridad del conjunto queda a cargo de un sistema de escape híbrido de Inconel y titanio, con salidas laterales que refuerzan el carácter de este coche.

Y para transformar esta potencia en prestaciones se cuenta con: suspensión de doble triángulo delante, brazos traseros aligerados, frenos carbocerámicos CCM-R, y llantas de magnesio forjado de 19 y 20 pulgadas (delante y detrás) con fijación central y acabado en color Champagne. Los neumáticos elegidos son Michelin Pilot Sport Cup 2, y no falta un sistema de elevación del eje delantero para facilitar el paso por zonas complicadas. Para adaptar el coche a distintas situaciones, el conductor puede elegir entre cinco modos de conducción: Road, Sport, Track, Off y Weather, ajustando el grado de intervención de los controles de tracción y estabilidad, desarrollados junto a Bosch. También se incluye el ABS de última generación.

Interior del Singer Sorcerer / Singer

En el interior, destacan asientos tapizados en cuero Pebble Grey, con centros en Alcántara Pearl Grey y ribetes en Champagne. Esta tonalidad también está presente en las molduras interiores, combinadas con zonas en fibra de carbono satinada. El cuadro de instrumentos conserva la disposición clásica del 911, pero con esferas flotantes hechas a mano y biseles Champagne, un guiño al mundo de la alta relojería.

La tecnología, como es norma en Singer, se integra con discreción para mantener el aspecto retro del modelo: aire acondicionado, navegación y conectividad CarPlay están presentes, pero no interfieren con la estética purista del habitáculo. Detrás del conductor, se ha instalado una barra transversal, que refuerza la rigidez y refuerza la orientación deportiva de este Sorcerer.

Singer Sorcerer / Singer

Como cada uno de los vehículos restaurados por Singer, este Porsche 911 es una creación única, fruto de un trabajo conjunto entre el cliente y los especialistas de la marca. Las restauraciones con DLS Turbo se realizan exclusivamente en el centro de Singer en el Reino Unido, donde cada coche pasa por un exigente programa de desarrollo y pruebas en circuitos de referencia como Nürburgring, IDIADA o Nardo.