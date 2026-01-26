Estas son las motocicletas que te permite conducir el carnet de coche

El balance provisional de seguridad vial 2025 cerró con un total de 304 motoristas fallecidos en las carreteras españolas, la cifra más elevada registrada en los últimos diez años. Un balance que vuelve a poner el foco en la seguridad vial de los usuarios de motocicletas, uno de los colectivos más vulnerables en la carretera.

Por ello, a lo largo del año pasado se han ido tomando una serie de medidas que podrían afectar a los conductores de motos, y más en concreto, a aquellos que las conducen teniendo únicamente el carnet de coche.

El permiso B

El carnet por puntos entró en vigor en nuestro país en el año 2006 y su objetivo era reducir el índice de mortalidad en las carreteras además de concienciar a los conductores españoles sobre los peligros de la conducción. Actualmente, si pierdes los puntos de tu carnet de conducir, existen unos cursos en los que puedes recuperarlos.

Cuando hablamos del carnet de conducir solemos referirnos al permiso B, que en España te permite conducir automóviles (cuya masa máxima autorizada no exceda los 3.500 kg y que no tengan más de 9 plazas contando con el conductor). No obstante, en la actualidad también puedes conducir motocicletas teniendo únicamente este carnet, pero se deben cumplir algunos requisitos.

El carnet por puntos entró en vigor en nuestro país en el año 2006 / DGT

Conducir moto con el carnet de coche

Aunque todavía puedes conducir una moto estando en posesión únicamente del permiso B es posible que este “chollo” se acabe pronto, pues el organismo pretende implantar una nueva normativa a lo largo de este año con la cual los conductores que no tengan 3 o más años de antigüedad en el permiso B tendrán que realizar un curso de capacitación para poder llevar una motocicleta.

Estas son las motos que puedes conducir con el permiso B:

Nada más obtener el permiso, aquellas motocicletas no superen los 50cc ni los 45 km/h . Se les conoce como ciclomotores .

. Se les conoce como . Con una antigüedad superior a 3 años aquellas motocicletas con una cilindrada máxima de 125 cm3 , una potencia máxima de 11 kW y una relación potencia/peso máxima de 0,1 kW/kg y triciclos de motor cuya potencia máxima no exceda de 15 kW. Los nuevos conductores tendrán que hacer el curso de capacitación para conducir estos vehículos.

No obstante, debes tener cuidado si nunca has conducido una motocicleta pues, aunque las de 125cc sean pequeñas y ligeras, tienen más potencia de lo que parece. Estas motos pueden ser muy útiles, divertidas e incluso perfectas para aquellos que se están iniciando, pero eso no quita que debas conducirlas con precaución y respetando las normas de tráfico.