Una nueva marca de coches chinos llega a España en 2026: ¿quién es Geely Auto?

España es uno de los mercados europeos preferidos por las marcas chinas para aterrizar en Europa. Durante los últimos años, grandes gigantes asiáticos han ido desembarcando en el mercado español y, ahora, le toca el turno a Geely Auto.

Este es el nombre de la principial marca de automóviles del grupo Zhejiang Geely Holding Group, que cuenta con más nombres en su portfolio que a muchos les sonarán. Y es que es propietaria de Polestar, Volvo Cars, Lynk & Co, Zeekr... además de ser accionista mayoritaria de Lotus, por ejemplo.

Así, si bien para muchos conductores el nombre de Geely es desconocido, la empresa lleva una temporada presente en nuestro país. La novedad es que ahora llega al mercado con su principal marca, tal y como ellos mismos han anunciado a través de LinkedIn.

Dos SUV electrificados

La llegada a España de Geely Auto la soportarán dos modelos, ambos SUV, uno eléctrico y otro híbrido enchufable. El primero, E5, se queda en los 4,61 metros de largo y las cifras hablan de hasta 450 kilómetros de autonomía según la homologación WLTP. El segundo será el híbrido enchufable de su modelo Starray con 4,74 metros de largo y 83 kilómetros de autonomía eléctrica.

Starray EM i / Geely Auto

Con estos dos modelos, que se espera que estén disponibles ya en primavera, Geely Auto aumenta la competición en un segmento del mercado bastante popular, en plena carrera hacia el dominio de lo eléctrico y con un motor, el híbrido enchufable, que es el que más ha crecido este último año.

Más de tres millones de coches vendidos

Geely Auto, como marca dentro del grupo, se fundó en Hangzhou, China, en 1997. Según los últimos resutlados, Geely Auto ha vendido más de tres millones de vehículos en 2025, un crecimiento del 39% internual. Cabe destacar tanto el rápido crecimiento de sus modelos eléctricos como la todavía importante presencia de sus opciones de cmobustión, aunque por el momento ninguna de ellas llegará a España.

Dentro del Zhejiang Geely Holding Group, las marcas que sí están presentes en España, además de las obvias Polestar y Volvo, son los Lynk & Co (el 01, el 02 y el 08) y los coches de la marca Zeekr llegarán, según lo anunciado y confirmado por la marca, en la segunda mitad de 2026.