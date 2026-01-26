¿Has pasado la ITV? Cuidado con la multa que puedes llevarte si no pones la pegatina

Pasar la ITV es muy importante, por tu propia seguridad y la de los demás conductores que circulan en la carretera. En este procedimiento los operarios revisan que tu vehículo cumpla con los estándares de seguridad y que supere la normativa de emisiones. Debes saber que, si no tienes la Inspección Técnica en regla puedes ser multado,al igual que si no llevas puesta la pegatina en tu parabrisas.

Desde 1985 en España, todos los vehículos a motor matriculados deben pasar la ITV, ya que es un trámite obligatorio. Además, tienes que saber cada cuanto tienes que ir a pasarla. Esto depende de la edad del vehículo:

Hasta 4 años, estás exento de pasarla .

. Si la edad del vehículo está entre los 4 y 10 años , se pasa cada dos.

, se pasa cada dos. Si el coche tiene más de 10 años, se debe ir a pasar la ITV anualmente.

Además, la DGT puso en marcha una ley que exige pasar la ITV dos veces al año (cada 6 meses), a los vehículos ligeros que están destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada inferior a 3.500 kilos.

La multa por circular sin pegatina de la ITV

Según datos del Ministerio de Industria y Turismo (MINTUR), el 81,1% de los vehículos que se presentan a la Inspección Técnica, la aprueban a la primera. Si tu vehículo aprueba la ITV, el inspector te entregará una copia del informe de inspección técnica con el resultado de la ITV y el distintivo (la pegatina) que debe llevarse en el parabrisas interior del vehículo, en el lado superior derecho.

Circular sin la ITV en regla conlleva una sanción económica de 200 euros (ITV desfavorable) o 500 euros (ITV negativa), dependiendo del caso. Por otro lado, si no llevas la pegatina de la ITV visible, te podrían multar con hasta 100 euros. En los casos más extremos, si manipulas esta pegatina de la ITV, el conductor implicado se enfrentaría a una sanción económica de entre 6.000 y 12.000 euros y a una pena de prisión de tres a seis meses.

¿Qué vehículos no tienen que pasar la ITV?

La gran mayoría de los vehículos en nuestro país deben acudir a una estación ITV para pasar la revisión, un proceso fundamental para garantizar la seguridad vial y el buen estado de los vehículos que circulan por las carreteras.

En la actualidad hay en España aproximadamente 175.753 vehículos catalogados como históricos. Si están matriculados por primera vez con anterioridad al 1 de enero de 1950, estos vehículos no tendrán que pasar la ITV pero, si quieren, pueden pasarla voluntariamente para asegurarse de que todo está en orden.