Esta es la multa que pueden ponerte por aparcar en doble fila frente a un colegio

La vuelta al cole tras las vacaciones genera prisas matutinas para llegar a tiempo a clase y estrés. Si eres de los que apura hasta el último momento y aparcas en doble fila frente a la puerta del centro escolar, lee atentamente esto, porque ese gesto puede salirte muy caro.

Cuidado con aparcar en doble fila

La Ley de Tráfico es clara a este respecto, aparcar en doble fila no está permitido y conlleva una sanción de hasta 200 euros. Ahora bien, podemos no ser sancionados si no abandonamos el vehículo y permanecemos parados menos de dos minutos, siempre que no estacionamos en un lugar en el que no obstaculicemos la circulación.

Pero no nos engañemos, con el movimiento de coches que se registra en los alrededores de los colegios en hora punta, un coche en doble fila va a perjudicar inevitablemente el flujo de circulación.

Sigue las recomendaciones de la DGT

La DGT recomienda aparcar el coche correctamente, llevar la mochila en el maletero y acceder a pie al centro escolar. Esto puede resultar complicado en algunas zonas, especialmente las situadas en el centro de las ciudades, por lo que puedes ayudarte de aplicaciones como EasyPark para aparcar en las calles cercanas al centro escolar.

Aunque pueda parecer algo simple y obvio, es recomendable ir a dejar o recoger a los más pequeños con un margen de tiempo que nos permita estacionar sin complicaciones, especialmente en grandes ciudades. Además, después de estacionar el coche, es crucial que los niños bajen por el lado de la acera para evitar cualquier accidente con otros vehículos.

La infracción por usar mal los ‘warning’

Uno de los usos más comunes de las luces de emergencia es cuando paramos nuestro vehículo en doble fila. Esto es totalmente erróneo y no debes realizarlo, ya que si te ve un agente de tráfico pueden sancionarte por ello.

Encender los ‘warning’ no te librará de que te pongan la multa, porque la DGT asegura que un uso incorrecto de las luces de emergencia supone una sanción de 100 euros. Cuando estamos en doble fila, se deben encender los intermitentes del lado en el que estás parando, porque con las de emergencia estás informando de un peligro que no existe.