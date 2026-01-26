Ahora ya puedes ver Netflix y Disney+ en la pantalla de tu Kia
Una nueva aplicación de Kia centraliza servicios como carga, mantenimiento, llaves digitales o infoentretenimiento, con funciones avanzadas y conectividad total con el coche
Una app para gobernarlas a todas. Ese podría ser el resumen más claro y peliculero de la nueva Kia App, una plataforma que ya está disponible en Europa que reemplaza las distintas aplicaciones que hasta ahora usaban los conductores de la marca coreana y que unifica en una sola interfaz todos los servicios digitales.
Hasta ahora, para manejar todas las funciones digitales de un Kia había que instalar varias aplicaciones: una para el manual, otra para las cargas, otra para los servicios posventa, otra para conectarte al coche... Ahora: Kia Connect, Kia Charge, MyKia, Kia Drive, Warranty Book y Owner’s Manual están integradas en una sola app, más intuitiva, moderna y ágil.
Por ejemplo, desde el móvil es posible encender a distancia el climatizador del coche para que esté a la temperatura ideal cuando llegues. También puedes localizar dónde lo has aparcado, comprobar el estado de la batería o incluso compartir la llave digital con otra persona para que pueda utilizar el coche sin necesidad de entregarle nada físico.
Pero uno de los aspectos más llamativos es la integración con servicios de infoentretenimiento, como Netflix o Disney+, accesibles desde la pantalla del vehículo. Eso sí, estas funciones están pensadas para disfrutarlas con el coche parado, por ejemplo, mientras se carga. Además, la app permite realizar pagos en parkings públicos sin bajarse del coche, analizar tu forma de conducir para mejorar la eficiencia y la seguridad, y programar cuándo quieres que comience la carga, ideal si buscas aprovechar tarifas eléctricas más baratas.
La integración con el sistema multimedia del coche es total. Desde el móvil puedes planificar un viaje con paradas de carga y enviarlo al coche directamente. También es posible reservar una cita en el taller, acceder al historial de mantenimiento o comprobar la cobertura de la garantía. Todo desde la misma app y con una sola cuenta, sin necesidad de recordar contraseñas para múltiples plataformas.
LLega la Intelegiencia Artificial
Otro pilar fundamental en esta nueva experiencia digital es la inteligencia artificial. Kia la emplea en varios frentes: desde asistentes de voz para tareas básicas como la navegación o las llamadas, hasta sugerencias predictivas basadas en tus hábitos —como poner tu emisora favorita o ajustar la temperatura según el momento del día—. También tiene un papel importante en seguridad, anticipando posibles riesgos, activando frenadas de emergencia o ayudando en la conducción con sistemas como el mantenimiento de carril o el reconocimiento de señales.
Y en el futuro, este tipo de tecnología seguirá creciendo. “La IA será cada vez más predictiva”, explica Carlos Sánchez, responsable de Experiencia de Cliente y soluciones de movilidad en Kia. “El coche aprenderá de ti y te propondrá ajustes antes de que los pidas. Además, se conectará con la ciudad: con semáforos, señales, otros coches… Todo para hacer la conducción más fluida y segura”.
Finalmente, Kia también ha evolucionado su propuesta de movilidad con Kia Drive, un servicio que permite alquilar vehículos por días, semanas o meses, desde la web o la propia app. El proceso puede completarse 100% online, incluso con entrega del coche en casa. Y para quienes prefieren un contacto más directo, sigue existiendo la opción presencial en concesionarios.
