Bugatti rinde tributo a Ferdinand Piëch con un ‘one-off’ de más de 20 millones de euros

Hace unos días recordábamos cómo se gestó el Bugatti Veyron, el coche que en 2005 rompió todas las barreras al superar los 1.000 CV y los 400 km/h. Aquel desafío técnico, impulsado por la visión de Ferdinand Karl Piëch, marcó un antes y un después en la historia del automóvil. Hoy, ese espíritu vuelve a la vida en el nuevo Bugatti F.K.P. Hommage, una pieza única de más de 20 millones de euros que no solo conmemora al Veyron, sino al hombre que lo hizo posible.

Lejos de ser un nuevo Veyron, este modelo es en realidad una reinterpretación del Bugatti Mistral, la última creación con motor W16 quadriturbo de 8 litros y 1.600 CV. Forma parte del exclusivo Programme Solitaire, que ya había dado lugar a otro one-off como el Brouillard, y continúa la senda marcada por aquel La Voiture Noire de 2019.

Las siglas F.K.P. corresponden a Ferdinand Karl Piëch, nieto de Ferdinand Porsche y máximo responsable del resurgir de Bugatti bajo el paraguas del Grupo Volkswagen. Fue él quien, en 1998, decidió comprar la marca francesa y quien diseñó el concepto de motor W18. A Piëch ya le avalaba previamente la creación del Porsche 917, el coche que dio a la marca su primera victoria en Le Mans en 1970. En el Salón de Ginebra del 2000, Piëch dijo que haría un coche con 1.001 CV, más de 400 km/h de velocidad punta, y que aceleraría de 0 a 100 en menos de 3, pero que a diario sería tan utilizable y versátil como un Volkswagen Golf. Así nació el Veyron 16.4 con sus 407 km/h de velocidad punta.

Diseño inspirado en el Veyron

Aunque el F.K.P. Hommage parte del Mistral, su diseño exterior está cuidadosamente modificado para recuperar las proporciones y el lenguaje visual del Veyron original. La carrocería mantiene la postura “inclinada hacia atrás”, la línea descendente de cintura y una silueta que transmite confianza más que agresividad.

Los cambios estéticos son sutiles pero importantes. La clásica parrilla en herradura se ha esculpido en aluminio macizo y se integra con fluidez en el frontal. Las tomas de aire aumentan de tamaño, los pasos de rueda albergan llantas de 20 pulgadas delante y 21 detrás, y el esquema de color emplea técnicas de pintura avanzadas: base de aluminio, capa roja translúcida y carbono visto tintado al 10%, en lugar de negro pintado.

El habitáculo, completamente nuevo, mezcla artesanía y vanguardia. Destaca un volante circular inspirado en el estilo Bauhaus, como el del primer Veyron, y una consola central mecanizada en aluminio sólido. Los tejidos, creados en París en exclusiva, forman parte del programa Custom Car Couture.

La joya más llamativa del interior es un Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon de 41 mm, integrado en el salpicadero. El reloj se carga gracias al movimiento del coche, sin conexión eléctrica, y descansa sobre una pieza pulida con el mismo acabado que los antiguos motores Bugatti. Un detalle único, solicitado expresamente por el propietario.

Con este one-off, Bugatti ha querido rendir homenaje no solo a un coche, sino a la trayectoria de alguien que soñaba con lo imposible y lo convertía en realidad. Como explica el equipo de diseño, el F.K.P. Hommage es “la celebración más adecuada que podríamos haber hecho de su visión”. No es un nuevo Veyron. Tampoco es un Mistral más. Es un símbolo de todo lo que Bugatti representa: ingeniería, diseño intemporal y respeto por quienes hicieron posible este legado.