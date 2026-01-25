¿Te gustan los videojuegos de coches? Esta será la portada del nuevo Forza Horizon 6

El Toyota GR GT, deportivo insignia recientemente presentado por la marca japonesa, debutará en 2026 en el mundo de los videojuegos.

Portada en un videojuego mítico

El GR GT encarna junto con GT3, la filosofía de TGR de construir vehículos cada vez mejores derivados de la competición, y será el GR GT el que aparezca en la portada recientemente publicada de Forza Horizon 6, la última entrega del videojuego de conducción callejera de Microsoft. La ilustración muestra un GR GT rojo en un escenario típicamente japonés con un fondo del Monte Fuji y cerezos en flor.

El GR GT hizo su debut mundial en Tokio en diciembre del año pasado, junto con su modelo de competición, el GR GT3. El GR GT está desarrollado como un coche de carreras homologado para la calle que impulsa aún más la filosofía de Toyota de crear vehículos nacidos desde la competición.

Forza Horizon 6 Noticia / Toyota

Sobre Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing (TGR) aglutina todas las actividades de Toyota en competición, con presencia en el Campeonato Mundial de Resistencia -World Endurance Championship (WEC)-, el Campeonato Mundial de Rallys -World Rally Championship (WRC)- y el Rally Dakar, así como otras competiciones como las 24 Horas de Nürburgring, Super GT y Super Formula en Japón o la NASCAR en Estados Unidos.

En los últimos años, Toyota ha ganado en varias ocasiones tanto en Dakar, como en el WEC y el WRC, porque para la compañía, la competición es pieza fundamental en su estrategia de crear siempre vehículos cada vez mejores. El trabajo de Toyota Gazoo Racing en la competición se traslada a la calle con modelos deportivos como el Toyota GR Supra, el Toyota GR Yaris, el Toyota GR86 y las versiones GR SPORT de Yaris, Corolla, Corolla Touring Sports, Toyota C-HR, RAV4 y Hilux.