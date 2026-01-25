Si tus mascotas pudiesen escoger, se comprarían en Jaecoo 5

Cada vez más conductores comparten su vida y sus viajes con sus mascota, algo que no pasa desapercibido para los diseñadores de coches. Por ello el Jaecoo 5, un SUV compacto con enfoque familiar, es un modelo pensado para convivir con animales de compañia, tanto en el día a día como en escapadas de fin de semana.

Bajo una clara filosofía pet friendly, el Jaecoo 5 incorpora soluciones prácticas que mejoran el confort, el orden y la higiene. No se trata solo de una gama de accesorios, sino también de una serie de materiales y sistemas adaptados para facilitar la convivencia con perros y gatos.

El Jaecoo 5 tiene un interior con tapizados antibacterianos / Jaecoo

En el habitáculo, los tapizados antibacterianos fabricados en tejido sintético ofrecen un mayor nivel de resistencia frente al uso intensivo. Además de soportar mejor las uñas o los roces, resultan más fáciles de limpiar, algo especialmente útil cuando hay animales a bordo. A eso se suma un sistema de filtrado del aire optimizado, capaz de retener de forma más eficiente el pelo de las mascotas, mejorando la calidad del ambiente interior y reduciendo el mantenimiento.

A este planteamiento se suma una gama de accesorios originales que refuerzan la funcionalidad del vehículo. Uno de los elementos más versátiles es el transportín plegable para mascotas. Su diseño permite guardarlo sin ocupar apenas espacio cuando no se usa, y gracias a su base acolchada y paneles transpirables, asegura un entorno cómodo durante el trayecto.

Para quienes necesitan transportar gatos o animales más sensibles, Jaecoo ofrece una versión tipo cápsula con ventilación activa e iluminación interior. Este formato ayuda a mantener una atmósfera tranquila en el interior del habitáculo, especialmente en viajes largos o con condiciones de luz cambiantes.

Cápsula Jaecoo con ventilación activa e iluminación interior / Jaecoo

Otro accesorio clave es la red separadora para el maletero, diseñada para crear una zona específica y segura para el animal o su equipamiento. Su sistema plegable y anclajes integrados permiten instalarla o retirarla según cada necesidad. Es una solución sencilla, pero efectiva, para mantener el orden y evitar distracciones durante la conducción.

La gama también incluye productos que mejoran la experiencia durante las paradas o descansos. El collar reflectante ofrece mayor visibilidad en condiciones de poca luz, algo especialmente útil en paseos nocturnos o áreas poco iluminadas. También se incluye un recipiente de comida de acero inoxidable, duradero y fácil de limpiar, ideal para agua o comida en cualquier momento del viaje.

Red separadora para el maletero / Jaecoo

Por último, Jaecoo propone un accesorio curioso que conecta la movilidad con el hogar, como el rascador para gatos inspirado en el diseño del propio vehículo. No tiene un uso directo dentro del coche, pero sí refuerza la imagen de marca dentro del universo pet, mostrando atención por los pequeños detalles.

Noticias relacionadas

Con toda esta propuesta, Jaecoo refuerza su posicionamiento en el mercado español como una marca que entiende las nuevas formas de uso del coche, donde no solo se busca ofrecer un buen producto a nivel general, sino también responder a una tendencia clara entre los conductores: viajar con sus mascotas de forma más segura, limpia y organizada.