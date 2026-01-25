Goodwood revivirá el histórico triplete de Ford en Le Mans 1966

Goodwood prepara un homenaje por todo lo alto para conmemorar uno de los momentos más icónicos del automovilismo. En 2026, tanto el Festival of Speed (del 9 al 12 de julio) como el Goodwood Revival (del 18 al 20 de septiembre) contarán con la presencia simultánea de los tres Ford GT40 Mk II que coparon el podio de las 24 Horas de Le Mans de 1966, en la que fue la primera gran victoria de Ford en la mítica carrera de resistencia.

Será la primera vez en diez años que se reúnan los tres chasis originales —P/1046, P/1015 y P/1016—, pilotados en su día por Bruce McLaren y Chris Amon, Ken Miles y Denny Hulme, y Ronnie Bucknum y Dick Hutcherson. Pero no se limitarán a una exposición estática: volverán a rodar en dos escenarios legendarios.

En julio, los GT40 participarán en el tradicional ascenso de la Goodwood Hillclimb, dentro del Festival of Speed, cuya temática en 2026 será “Los Rivales: Duelos Épicos de Carreras”, un guiño directo al duelo entre Ford y Ferrari que culminó en aquel mítico triplete. Justo cuando se cumplen 60 años de esa intensa batalla, la colina de Goodwood recibirá a los tres coches que pusieron fin al dominio de Ferrari en La Sarthe.

Dos meses después, volverán a encontrarse en el Goodwood Revival, donde rodarán en el histórico circuito, recreando el ambiente de las carreras de mediados del siglo XX y ofreciendo a los aficionados una oportunidad única de verlos en acción juntos.

La cita de 2026 no sería posible sin la colaboración de quienes custodian estos vehículos únicos. Tal como reconoció el Duque de Richmond, anfitrión de los eventos, la presencia de los GT40 se debe al compromiso de la familia Shelby, la Miller Family Automobile Foundation y Rob Kaufman, de RK Motors. Aaron Shelby, nieto de Carroll Shelby y miembro de la junta de Carroll Shelby International, destacó el simbolismo del momento: “La épica lucha de Ford y Shelby contra Ferrari se desarrolló en circuitos de todo el mundo, culminando en Le Mans en 1966. Esa increíble carrera... marcó el destino de Shelby American durante los siguientes 60 años”.

Además, la edición 2026 tendrá una fuerte presencia de Shelby American, que llevará vehículos históricos y reunirá a miembros del Team Shelby de todo el mundo. Además, Aaron Shelby entregará el Premio Carroll Shelby Spirit al Duque de Richmond, un reconocimiento a quienes han contribuido a preservar la historia del automóvil. Entre los premiados anteriores figuran nombres como Ken Miles, Dan Gurney o Edsel B. Ford II.

Una historia que marcó una época

El triplete de Ford en Le Mans 1966 sigue siendo uno de los momentos más recordados de la historia del automovilismo. No solo por el resultado -una aplastante victoria frente a Ferrari-, sino por las circunstancias en que se produjo: una polémica llegada conjunta y la decisión final de los organizadores de declarar ganadores a McLaren y Amon por haber recorrido una distancia mayor, pese a cruzar la meta prácticamente en paralelo con el coche de Miles y Hulme.