Industria
Ebro ha recuperado a más de mil trabajadores en su factoría de Zona Franca y se prepara para vender fuera de España
La revivida marca española ha cerrado su primer año completo de producción con buenas cifras y busca internacionalizarse en 2026
La marca Ebro ha cerrado su primer año completo en el mercado y lo ha hecho con más de 12.460 de sus coches en circulación. Con un crecimiento constante, mes tras mes, y una cuota del mercado del 2% en diciembre, Ebro afronta ahora la internacionalización de la marca.
Su modelo más vendido ha sido el Ebro S700 de combustión, que ha colocado más de 4.000 unidades en el mercado y se encuentra como la segunda opción más vendida de su segmento y motorización.
Ventas en Europa
Para este 2026, Ebro ya ha definido y comunicado su estrategia. Con el foco peusto en nuevas tecnologías, sobre todo híbridas enchufables e híbridas, la idea es internacionalizar las ventas. Así, Ebro se comercializará Portugal, Bulgaria, Eslovenia y Croacia.
En este año también se incorporarán tres nuevos modelos al catálogo de Ebro. El primero, ya a la venta, es el nuevo Ebro S900 PHEV que hemos podido probar recientemente. El segundo será el Ebro S700 con motor híbrido y habrá un tercero del que todavía no se han dado detalles. También les tocará un facelift a los Ebro S700 y S800.
120 concesionarios
Con la recuperación de esta histórica marca española al amparo del grupo Chery, Ebro ha conseguido recuperar a 1.052 trabajadores en su Ebro Factory, en Zona Franca. Ebro dio la posibilidad a todos aquellos afectados por el cierre de la planta de Nissan en 2021 que quisieron reincorporarse tras el inicio de la producción y el ensamblaje de las instalaciones de Ebro.
Desde la reactivación de las instalaciones de Zona Franca, de la factoría de Ebro han salido ya 17.308 vehículos.
Además, Ebro cuenta con 85 concesionarios repartidos por el territorio español y 83 talleres técnicos, con una asistencia 24/7 y un almacén central con una tasa de cumplimiento del 98%. De cara al próximo 2026, la intención es aumentar hasta 120 los concesionarios y puntos de atención de Ebro y continuar asentando la imagen de la marca, incluyendo un nuevo servicio posventa, Ebro Vívelo.
