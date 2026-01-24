Hay iniciativas que con el paso de los años se convierten en cita ineludible para muchos. Es el caso de la que lleva a cabo Suzuki con Litros x Kilos, una prueba de consumo entre periodistas especializados donde el ahorro de combustible obtenido se transforma en kilos de alimentos de primera necesidad para familias con pocos recursos y que se donan a través del Banco de Alimentos de Madrid.

Esta iniciativa ha celebrado este año su undécima edición y en ella los participantes han logrado recaudar 3.009 kilos de alimentos que, sumados a los de años anteriores, han hecho que Suzuki Motor Ibérica haya entregado al Banco de Alimentos nada menos que casi 42 toneladas de alimentos confirmando que es una iniciativa solidaria de grandes resultados y de excelente aceptación entre los profesionales del motor.

Suzuki Litros x Kilos: Consumo solidario / Suzuki

Fórmula sencilla pero muy competida

Este año, los coches para realizar la prueba fueron, por un lado el nuevo Swift dotado de un motor tricilíndrico con hibridación ligera de 82 CV que tiene un consumo homologado de 4,4 litros según mediciones WLTP y por el otro el Vitara 1.4 Mild Hybrid que tiene un consumo homologado de 5,4 litros.

Con estos dos modelos y en equipos de dos personas integrados por periodistas de la prensa especializada, había que completar un recorrido con tráfico abierto de 57,4 kilómetros en el que se combinan tramos de carretera bastante virada y autopista. Este año se redujo el tiempo para realizar la prueba a 59’59”, penalizándose con 0,1 litros por cada minuto de exceso. Para complicar un poco más las cosas, una incesante lluvia acompañó a los participantes de principio a fin debiendo afrontar también un tráfico más complicado.

Suzuki Litros x Kilos: Consumo solidario / Suzuki

Consumo a la décima

Pese a todo ello, los resultados volvieron a demostrar la pericia de todos y su efectividad al volante. En la categoría Swift la pareja ganadora obtuvo un consumo medio de 3,1 litros a los 100 kilómetros lo que representa una reducción del 29,5 por ciento sobre el consumo homologado.

Por tercera vez, la pareja integrada por los representantes de La Vanguardia y El Periódico/Neomotor lograron la segunda posición quedando a 0,1 litros de la ganadora al conseguir un consumo de 3,2 litros. Los resultados en esta categoría fueron muy ajustados como lo demuestra el que la media de consumo del grupo fue de tan solo 3,3 litros a los 100 kilómetros y que algunas posiciones empatadas se decidieron por el tiempo empleado en el recorrido.

Por lo que concierne a la categoría Vitara, la pareja ganadora obtuvo un consumo durante la prueba de solo 4,1 litros a los 100 kilómetros lo que supone una reducción del 24,1 por ciento sobre el homologado del modelo mientras que la media de todos los participantes fue de 4,4 litros, también muy por debajo del consumo homologado oficialmente.

Noticias relacionadas

Sin duda alguna, la iniciativa es magnífica y haber contribuido a lograr una buena recaudación de alimentos satisface plenamente a quien lo ha hecho.