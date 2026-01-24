La mitad de los conductores españoles ha cambiado su forma de viajar en los últimos años

El turismo español está viviendo una transformación al calor del aumento de los precios y la masificación en determinados destinos, lo que está empujando a muchos a replantearse cuándo, cómo y dónde ir de vacaciones.

De hecho, la mitad de los conductores españoles (49,5%) ha cambiado su forma de viajar en los últimos años, según el “Estudio de la movilidad del futuro 2025” elaborado por Europcar Mobility Group y el Mobility Institute, impulsado por el RACC y Deloitte, presentado hoy durante la jornada inaugural de FITUR en IFEMA.

Cada vez más viajes fuera de temporada

En concreto, un 20,6% opta por viajar fuera de temporada, un 15,7% realiza escapadas más cortas y un 13,2% elige destinos menos concurridos. Detrás de estos cambios están, principalmente, el encarecimiento de los viajes, que ha obligado al 32% a modificar sus planes, y el deseo de evitar aglomeraciones, un factor determinante para el 33% de los viajeros.

La desestacionalización se consolida, pues, como una de las grandes tendencias del turismo. En este sentido, los propios datos que maneja Europcar sobre el número de alquileres de vehículos en los meses de mayo, junio, septiembre y octubre muestran que ya prácticamente se han equiparado a los de la temporada alta tradicional (julio y agosto).

El coche de alquiler sigue siendo clave

Cambia la forma de viajar, pero no necesariamente la de movernos en el destino. Según el estudio, cuatro de cada diez conductores no están dispuestos a renunciar a la libertad que le proporciona el coche de alquiler en sus vacaciones.

En ese sentido, las recientes limitaciones de vehículos como las de Baleares despiertan objeciones o dudas en casi la mitad (49,2%) de los encuestados, que supedita esta medida a que haya una alternativa eficiente de transporte público, o directamente la considera excesiva.

Cuatro de cada diez conductores no están dispuestos a renunciar a la libertad que le proporciona el coche de alquiler / Archivo

El limitado salto hacia el vehículo eléctrico en el alquiler de coches

El tipo de motor juega también un papel importante en las decisiones de los turistas: uno de cada dos afirma estar dispuesto a moverse con un vehículo eléctrico en cualquier destino, pero siempre supeditado a que exista una infraestructura de recarga adecuada; mientras que un 22,6% lo alquilaría solo en islas con distancias cortas y un 13,8% en ciudades con zonas de bajas emisiones.

Un 29% no lo haría en ningún caso; las limitaciones de la recarga siguen siendo el gran freno para buena parte de los conductores y, a la vez, la gran oportunidad de mejora para estimular la demanda.

El eléctrico no termina de calar

Aun así, la electrificación avanza con cautela. El 55% de los conductores considera que la red de recarga sigue siendo el principal obstáculo y dos de cada tres reclaman una mayor infraestructura y mejor funcionamiento. Asimismo, más de la mitad considera esencial la velocidad de recarga, con un tiempo deseado de menos de 20 minutos en completar todo el proceso.

En este contexto de transición, la mayoría de los españoles apuesta por una convivencia de tecnologías. Así, el 81% se muestra a favor de mantener la venta de vehículos con motores de combustión, incluidos los híbridos, más allá de 2035, un sentir alineado con la reciente decisión adoptada por la UE, que revisa el anterior veto total a los coches de combustión, al restringir las emisiones medias de CO2 al 90% y no al 100%, como inicialmente estaba previsto.

En todo caso, hay otro aspecto que determina la elección de los turistas que alquilan vehículos: la tecnología que hace posibles procesos más ágiles y digitales. El 68% quiere recoger el vehículo sin pasar por el mostrador, lo que ha impulsado el desarrollo de soluciones como los quioscos digitales y sistemas automatizados que reducen tiempos de espera y mejoran la satisfacción del cliente, solucionando uno de los puntos de fricción clásicos del sector.

Movilidad para el día a día

Más allá de la movilidad vacacional, el informe analiza otras tendencias como el cambio de la propiedad al uso con fórmulas como el alquiler, el renting, la suscripción o el carsharing, que ganan terreno impulsadas por la búsqueda de ahorro, flexibilidad y adaptación a nuevas necesidades diarias.

Entre ellas, el alquiler de vehículos ha registrado un notable crecimiento, aumentando siete puntos en un año hasta alcanzar al 30,8% de los conductores en 2025 y consolidándose como una de las principales puertas de entrada a la movilidad flexible.

La pérdida de peso del coche en propiedad es especialmente evidente entre los conductores más jóvenes y en entornos urbanos, aunque el fenómeno es transversal a todas las edades. De hecho, los conductores sénior destacan como uno de los colectivos más abiertos a abandonar la propiedad; el 48% de los de más de 65 años está dispuesto a apostar por ello.