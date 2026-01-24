El ejercicio 2025 marca un punto de inflexión para Lexus España, que cierra el año con 9.200 automóviles vendidos, el mejor resultado desde su llegada al mercado nacional. Un hito que no solo consolida su posición dentro del segmento premium, sino que adquiere una dimensión estratégica mayor si se analiza en perspectiva histórica y de mercado.

En un contexto en el que el sector del automóvil español aún no ha recuperado los volúmenes previos a 2019, Lexus no solo iguala, sino que mejora claramente su rendimiento respecto a ese ejercicio de referencia, anterior a la pandemia, a la crisis de los semiconductores y a la irrupción masiva de las marcas chinas.

Lexus firma en 2025 el mejor ejercicio de su historia en España / Lexus

Un crecimiento sólido en un mercado aún en transición

El dato clave de 2025 —9.200 unidades matriculadas— adquiere especial relevancia cuando se compara con 2019. Lexus España crece un 9% respecto a ese ejercicio, mientras que el mercado total acumula una caída del 9% entre 2019 y 2025, situando la recuperación de aquellos volúmenes como uno de los grandes objetivos pendientes del sector.

En este escenario, la evolución de Lexus refleja una estrategia sostenida, ajena a vaivenes coyunturales, y una propuesta de valor que ha sabido ganar relevancia en un entorno mucho más competitivo.

Este avance permite a la marca alcanzar una cuota del 5% dentro del segmento premium, una cifra significativa que confirma su consolidación entre las referencias del mercado español de alta gama. El crecimiento no responde a un único factor, sino a la combinación de una gama alineada con las demandas actuales, una apuesta clara por la electrificación y un posicionamiento centrado en la experiencia de cliente.

La gama, motor del éxito

El buen comportamiento comercial de Lexus en 2025 se apoya en una gama bien estructurada y coherente. El NX se mantiene como el modelo más vendido de la marca en España alcanzando las 3.474 unidades, con un dato especialmente relevante: el 75% de sus matriculaciones corresponden a versiones híbridas enchufables (PHEV).

Tras el NX, el LBX se consolida como uno de los grandes dinamizadores de la gama, ampliando la base de clientes de la marca y reforzando su presencia en un segmento tan estratégico. El UX, por su parte, completa el podio de modelos más vendidos, confirmando la solidez de una oferta que combina diseño, eficiencia y posicionamiento premium.

Este equilibrio de producto se traduce también en resultados medioambientales. Lexus España se sitúa entre las cinco marcas con menores emisiones del mercado, un logro coherente con su estrategia de electrificación total y con una gama compuesta exclusivamente por modelos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos.

Lexus firma en 2025 el mejor ejercicio de su historia en España / Jeroen Peeters

Multitecnología y electrificación como eje estratégico

Lejos de apostar por una única solución, Lexus mantiene una estrategia multitecnológica que ha demostrado ser eficaz en el mercado español. A la consolidación de los sistemas híbridos y PHEV se suma, de cara a 2026, un impulso decidido a los modelos 100% eléctricos, con la reciente incorporación de los nuevos RZ y ES eléctrico a la gama.

Este despliegue resulta clave para sostener el objetivo marcado por la marca: superar las 10.000 unidades vendidas en 2026. Un objetivo ambicioso, pero respaldado por una hoja de ruta clara, por una red preparada para la transición eléctrica y por un cliente cada vez más familiarizado con este tipo de soluciones.

El ecosistema Lexus y la experiencia de cliente

Más allá del producto, uno de los pilares del crecimiento de Lexus España en 2025 ha sido el desarrollo de su ecosistema de servicios, concebido para acompañar al cliente durante todo el ciclo de vida del vehículo.

Propuestas como Lexus Care, con los primeros mantenimientos incluidos; Lexus Relax, que extiende la garantía hasta 15 años o 250.000 kilómetros; o Lexus Select, su programa de vehículos de ocasión certificados, refuerzan la confianza y la fidelización.

A ello se suman soluciones de movilidad y financiación como KINTO One, el renting integral de la marca, o Lexus Privilege, orientado a particulares y autónomos que buscan una financiación flexibilible en el acceso al vehículo. Todo este conjunto de servicios contribuye a construir una relación a largo plazo con el cliente, más allá del momento de la compra.

En este ámbito, la Experiencia Cliente se erige como un elemento diferencial. La aplicación coherente de la filosofía Omotenashi, inspirada en la hospitalidad japonesa, se traduce en procesos, atención y acompañamiento que refuerzan la percepción de marca y explican, en buena medida, los resultados obtenidos.

Lexus firma en 2025 el mejor ejercicio de su historia en España / Lexus

Perspectivas para 2026

Con el mejor año de su historia ya consolidado, Lexus España afronta 2026 desde una posición de fortaleza. El objetivo de las 10.000 unidades no es solo una cifra simbólica, sino la consecuencia lógica de una estrategia basada en producto, electrificación, sostenibilidad y experiencia de cliente.

En un mercado aún en proceso de recuperación estructural, la trayectoria de Lexus destaca por su coherencia y por su capacidad para crecer donde otros todavía buscan recuperar terreno.