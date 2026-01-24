Alerta por la estafa de las grúas pirata: los expertos recomiendan cómo actuar

El Real Automóvil Club de España (RACE) ha lanzado una advertencia a los conductores ante el repunte de una estafa cada vez más frecuente en las carreteras españolas: la actuación de las denominadas grúas pirata.

Son vehículos no autorizados que se hacen pasar por servicios de asistencia en carretera y que pueden generar importantes perjuicios económicos a los usuarios.

Este tipo de fraude suele producirse tras una avería o un accidente. En ese momento, un vehículo de asistencia no solicitado se presenta en el lugar de la incidencia y ofrece ayuda al conductor sin haber sido activado por su aseguradora ni por su servicio de asistencia habitual.

Servicios no autorizados

Según explica el RACE, estas grúas ilegales no solo carecen de autorización, sino que además ofrecen un servicio de menor calidad. En la mayoría de los casos no intentan solucionar el problema en el lugar de la incidencia y se limitan a trasladar el vehículo, generalmente a talleres no concertados, donde el conductor se enfrenta después a facturas muy elevadas.

En muchos casos, estos operadores presionan al usuario para actuar con rapidez, aprovechándose del estrés, la urgencia y la situación de vulnerabilidad que vive cualquier conductor tras sufrir un incidente en carretera. Algunas de estas grúas incluso imitan la imagen corporativa de empresas legítimas para generar confianza.

La V16 puede ser un problema

La implantación de las balizas V16, obligatorias para señalizar incidencias en carretera, puede acabar contribuyendo a este problema, según el RACE. Y es que la generalización de sistemas de geolocalización y la creación de mapas públicos de tráfico, diseñados para mejorar la gestión de incidencias, pueden ser utilizados por operadores no autorizados para localizar vehículos detenidos y acudir al lugar antes que los servicios oficiales.

Cómo evitar caer en estafas

El RACE ha elaborado un listado de consejos para evitar caer en la estafa de una grúa pirata:

Noticias relacionadas