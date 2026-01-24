Consejos
Alerta por la estafa de las grúas pirata: los expertos recomiendan cómo actuar
El RACE advierte del aumento de falsos servicios de asistencia en carretera que se aprovechan de averías y accidentes para cobrar importes abusivos y llevar los vehículos a talleres no autorizados
El Real Automóvil Club de España (RACE) ha lanzado una advertencia a los conductores ante el repunte de una estafa cada vez más frecuente en las carreteras españolas: la actuación de las denominadas grúas pirata.
Son vehículos no autorizados que se hacen pasar por servicios de asistencia en carretera y que pueden generar importantes perjuicios económicos a los usuarios.
Este tipo de fraude suele producirse tras una avería o un accidente. En ese momento, un vehículo de asistencia no solicitado se presenta en el lugar de la incidencia y ofrece ayuda al conductor sin haber sido activado por su aseguradora ni por su servicio de asistencia habitual.
Servicios no autorizados
Según explica el RACE, estas grúas ilegales no solo carecen de autorización, sino que además ofrecen un servicio de menor calidad. En la mayoría de los casos no intentan solucionar el problema en el lugar de la incidencia y se limitan a trasladar el vehículo, generalmente a talleres no concertados, donde el conductor se enfrenta después a facturas muy elevadas.
En muchos casos, estos operadores presionan al usuario para actuar con rapidez, aprovechándose del estrés, la urgencia y la situación de vulnerabilidad que vive cualquier conductor tras sufrir un incidente en carretera. Algunas de estas grúas incluso imitan la imagen corporativa de empresas legítimas para generar confianza.
La V16 puede ser un problema
La implantación de las balizas V16, obligatorias para señalizar incidencias en carretera, puede acabar contribuyendo a este problema, según el RACE. Y es que la generalización de sistemas de geolocalización y la creación de mapas públicos de tráfico, diseñados para mejorar la gestión de incidencias, pueden ser utilizados por operadores no autorizados para localizar vehículos detenidos y acudir al lugar antes que los servicios oficiales.
Cómo evitar caer en estafas
El RACE ha elaborado un listado de consejos para evitar caer en la estafa de una grúa pirata:
- Solicitar siempre la asistencia contratada bien sea con un club de automovilistas, compañía aseguradora, fabricante del coche o empresa de renting o alquiler.
- No realizar ningún pago por adelantado en carretera por servicios que estén incluidos en la asistencia contratada. Antes de aceptar la intervención, preguntar al conductor de la grúa por los costes del servicio y, en caso de no ser gratuito, confirmarlos previamente con la compañía de asistencia.
- Esperar a que se confirmen los datos del servicio que va a acudir. La mayoría de las compañías de asistencia envía confirmación mediante SMS o seguimiento en tiempo real en sus apps.
- Desconfiar de cualquier grúa que se ofrezca sin haber sido solicitada previamente.
- Comprobar la identificación del conductor y del vehículo antes de permitir la intervención.
- No firmar ningún documento ni autorizar el traslado si no se tiene la certeza de que el servicio ha sido activado por la compañía de asistencia.
- Ante cualquier duda, contactar directamente con la compañía de asistencia antes de autorizar ninguna actuación.
- La dueña de los arroces SOS compra el 100% de la fábrica italiana que produce la pasta fresca de Mercadona
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Europa y Canadá frenan a Trump en tres días de geopolítica frenética en Davos y Bruselas
- Confirmado por el Gobierno: los empleados disponen de cuatro días retribuidos en el trabajo en caso de mal tiempo
- El Mundo Today | Los autobuses de Barcelona no aceptarán pagos ni en efectivo ni en tarjeta
- El ministro Óscar Puente contraataca al informe de la investigación del accidente de Adamuz y dice que no teme que Sánchez le pida dimitir
- El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada
- No cuelgues las llamadas 'spam': esto es lo que tienes que decir exactamente para que se acaben