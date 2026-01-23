La versión Cross Country “eleva” la versatilidad del nuevo Volvo EX60

El mismo día que conocimos el Volvo EX60, la marca sueca desveló su versión campera Cross Country, con más altura, estética específica y una puesta a punto pensada para quienes quieren aventurarse más allá del asfalto.

Las versiones Cross Country existen desde 1997 y que nacieron como una interpretación más robusta de sus modelos familiares y SUV. La idea ahora es la misma, pero en un coche eléctrico, definido por software y con arquitectura moderna como es el EX60. Erik Severinson, Chief Commercial Officer de Volvo, lo resumió con una frase muy en la línea de lo que pretende el modelo: “El EX60 Cross country es el EX60 para todo aquel que tenga una actitud de ir a cualquier parte… básicamente fuimos nosotros los que inventamos este segmento”.

El Volvo EX60 Cross Country tiene una mayor distancia libre al suelo. / Volvo

La diferencia técnica más clara está en el chasis. Frente al EX60 “convencional”, el Cross Country eleva la carrocería con una altura de chasis 20 mm mayor. Además, con la suspensión neumática, el conductor puede sumar otros 20 mm cuando lo necesite. Dicho de otra forma, se ganan 40 mm para poder entrar en pistas, nieve o caminos rotos sin riesgo de rozar los bajos.

Pero esa misma suspensión neumática puede bajar el coche para mejorar aerodinámica, estabilidad y eficiencia cuando se viaja rápido, algo especialmente útil en autopista si el objetivo es estirar al máximo cada kWh de este modelo eléctrico.

El color Frost green es exclusivo del Volvo EX60 Cross Country. / Volvo

EX60 Cross Country estrena un color exclusivo, Frost green (verde escarcha), inspirado en la naturaleza escandinava. También monta llantas específicas, distintivos en paragolpes y pilar D, y unos protectores de bajos de acero inoxidable cepillado tanto delante como detrás. A eso suma pasos de rueda más anchos.

Volvo confirmó el día de la presentación en Estocolmo que el EX60 Cross Country se ofrecerá con dos opciones de propulsión, ambas con tracción total. La primera en llegar será la P10 AWD Electric con hasta 640 km de autonomía (cifra preliminar WLTP), y por encima se situará la P12 AWD Electric con “mayor autonomía”, que estará disponible poco después, sin cifra concreta por ahora.

Volvo EX60 Cross Country / Volvo

En cuanto al calendario de lanzamiento, la marca habla de disponibilidad comercial más que de entregas, puesto que modelo ya está disponible para pedidos anticipados en algunos mercados europeos y se espera que llegue a los concesionarios en primavera de 2027. De lo que no se sabe nada todavía es de su precio.

Todo lo bueno del EX60, con mayor libertad

Vovlo dejó claro que el Cross Country conserva “todas las ventajas” del EX60, incluyendo su gran autonomía, recarga rápida y tecnología pensada para hacer la vida más fácil y más segura. En ese paquete entra lo que ya conocemos del EX60: arquitectura de 800 voltios, paradas de carga muy cortas en condiciones ideales y un ecosistema digital avanzado con Gemini y HuginCore como base para las funciones conectadas y las actualizaciones.

Interior del Volvo EX60 Cross Country / Volvo

Pero el EX60 Cross Country es una versión más versátil del SUV eléctrico de la marca, permitiendo meterse por un camino, llegar a una casa aislada en invierno o afrontar carreteras secundarias sin ir con el corazón en un puño por destrozar los bajos.