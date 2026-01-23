Tesla trae a España Full Self-Driving (Supervised), el paso previo a la conducción autónoma

Tesla ha comenzado en España las demostraciones de su sistema Full Self-Driving (Supervised), el asistente de conducción más completo que ha desarrollado hasta ahora. Aunque el nombre pueda llevar a equívoco, no se trata de un coche autónomo, sino de un conjunto de funciones avanzadas que pueden encargarse de tareas como la dirección, aceleración, frenado, cambios de carril o giros, pero siempre bajo la supervisión activa del conductor, que sigue siendo responsable legal del vehículo.

Este lanzamiento marca la primera demostración pública del sistema en Europa, tras su paso por países como Francia, Italia o Alemania. En España, el formato escogido no implica que el público se ponga al volante: se trata de un recorrido guiado desde el asiento del pasajero, en el que un miembro del equipo de Tesla explica el comportamiento del coche en condiciones reales. Las pruebas están disponibles desde el 26 de enero en cinco ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga, y pueden reservarse a través de la web de eventos de la marca.

¿Qué es el Full Self-Driving?

Full Self-Driving (Supervised) —o conducción autónoma total supervisada— puede resultar un nombre algo ambicioso si no se tiene en cuenta lo que implica realmente. Tesla insiste en que el sistema no convierte al coche en autónomo. Es capaz de navegar por calles urbanas, autopistas, intersecciones y rotondas, tomando decisiones como si fuese el conductor, pero el usuario debe estar siempre atento y listo para intervenir.

Conducción autónoma de Tesla / Eli Melet

El concepto se apoya en que el vehículo puede asumir las partes más pesadas o estresantes de la conducción, pero no elimina la necesidad de estar presente. Es decir, el coche puede llevar la iniciativa, pero el control último sigue en manos del conductor.

Cuando se utiliza con supervisión activa, el sistema puede reducir hasta siete veces el riesgo de colisiones graves. Esta cifra se convierte en uno de los principales argumentos de la marca para defender la utilidad de este tipo de asistentes, sobre todo en escenarios donde los errores humanos son frecuentes.

La tecnología detrás del sistema se basa en lo que Tesla define como un enfoque "puramente visual", que utiliza solo cámaras y procesamiento neuronal, sin apoyarse en sensores de coste elevado como los LIDAR ni en mapas HD. Según la marca, esto lo convierte en una solución más escalable para desplegar en distintas regiones, ya que se entrena con miles de millones de ejemplos reales procedentes de su flota.

Manejo del sistema de Tesla / Tesla

Esa flota supera los 6 millones de vehículos —en otra parte se mencionan más de 9 millones— y ha proporcionado datos de más de mil millones de kilómetros recorridos en todo tipo de condiciones. Esta enorme base de aprendizaje permite que el sistema mejore su respuesta ante situaciones poco frecuentes o inesperadas, y Tesla promete que el sistema seguirá perfeccionándose mediante actualizaciones de software continuas.

Demostración, sin implantación

Por ahora, se trata solo de una demostración pública, no de un lanzamiento oficial del software para los clientes. La marca quiere que el público lo pruebe, lo entienda y lo valore desde una experiencia realista, sin presiones ni falsas expectativas. Por eso, el formato es pasivo. Tesla encuadra esta tecnología en su visión a largo plazo. Según su discurso, la conducción autónoma es un paso necesario hacia un sistema de transporte más seguro, asequible y sostenible, especialmente en entornos urbanos cada vez más saturados.

Tesla Model S / Tesla

Aunque la tecnología está avanzada, Tesla recuerda que su despliegue en Europa está aún pendiente de aprobación regulatoria. La compañía asegura haber compartido evidencias de seguridad con autoridades de casi todos los países europeos y menciona un proyecto con la RDW neerlandesa para lograr una exención que permita el uso del sistema en Países Bajos a partir de febrero de 2026. Si se aprueba, esa validación podría abrir la puerta a otros países europeos.

Tesla deja claro que su objetivo es iniciar el lanzamiento oficial en Europa a principios de 2026, aunque dependerá del marco legal de cada país. Mientras tanto, insiste en que el conductor debe mantener la atención en todo momento y que la normativa local tiene prioridad sobre cualquier capacidad del sistema.