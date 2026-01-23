El renting de vehículos cierra el año con un incremento de casi el 7%

La Asociación Española de Renting de Vehículos ha presentado esta semana los datos completos (parque, clientes, matriculaciones) de la evolución del renting en nuestro país en 2025. En total, el parque de vehículos de renting alcanza 1.013.507 vehículos, lo que supone un incremento del 6,95%, sobre 2024.

El número de clientes de renting se sitúa en 277.230, con un incremento del 5,50% sobre 2024.

División por sectores

La gran empresa (más de 24 vehículos) eleva su parque de vehículos en renting un 7,73%, con un peso del 44,67% y un incremento en el número de clientes del 5,16%.

Las empresas medianas (de 5 a 24 vehículos) registran un incremento del 6,66%, en parque, con un peso del 17,92% y un crecimiento del 6,18%, en número de clientes.

Por otro lado, las pequeñas empresas (con hasta cuatro vehículos) aumentan su parque en renting un 6,12% y sitúan su peso en el 23,22%; elevan sus clientes un 5,08%.

En último lugar, las personas físicas (autónomos y particulares), de su lado incrementan su parque un 6,23% en número de vehículos en renting, con un peso del 14,19% y aumentan un 5,80%, en número de clientes.

La facturación del sector en 2025 es de 9.512 millones de euros, un 8,44% más que en 2024.

Las matriculaciones suben respecto al año anterior

En cuanto a las matriculaciones, como ya se publicó, en 2025, se han registrado 351.287 unidades, lo que supone un incremento del 4,51%, en relación con el cierre de 2024.

El peso del renting en el total de matriculaciones en España se sitúa en un 25,74%, frente al 27,67%, que acaparaba en 2024.

La inversión total, realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías de renting en 2025, ha alcanzado los 8.178 millones de euros, un 7,35% más que al cierre de 2024, cuando se contabilizó una inversión de 7.618 millones de euros.

Las energías alternativas cogen fuerza

Los vehículos propulsados por energías alternativas (electrificados, híbridos, gas, hidrógeno) suponen el 51,31% de las matriculaciones y ya hay un parque de vehículos electrificados de 139.000 unidades, que representan un 14% del total del parque de renting. El crecimiento experimentado del parque de electrificados de renting en relación con 2024 es del 19,7%.

Además, unos 50.000 vehículos (un 36% de estos 139.000 vehículos) son eléctricos puros. Estas cifras se alcanzan en un ejercicio en el que las matriculaciones de eléctricos puros han crecido un 83,25%.

Noticias relacionadas

El plazo medio de vigencia de los contratos en 2024 ha sido de 48,97 meses, frente a 48,76, en 2024.