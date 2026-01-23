Qué se sabe del Plan Auto+, todavía pendiente de aprobación

Todavía no hay nada aprobado y lo que se sabe es tomando como punto de partida el borrador al que el Gobierno todavía tiene que dar el visto bueno, pero hay ciertos detalles del Plan Auto+ que ya han comenzado a difundirse. Marta Blázquez, presidenta de Faconauto, ha desvelado algunos de ellos en su última intervención con los concesionarios de Barcelona.

Así, parece estar confirmado que el Plan Auto+ se aplicará con carácter retroactivo, desde el pasado 1 de enero de 2026. Es decir, que cubrirá todo el periodo desde que dejó de estar activo el Plan Moves. Y es que ha habido un retraso en la aprobación de este nuevo plan de incentivos y ahora está previsto que pase por la comisión correspondiente el próximo 29 de enero.

Menos ayuda, pero más rápido

La que no es una buena noticia, a fin de cuentas, es la supuesta bajada de la cuantía de las ayudas. Según lo comunicado, los compradores de coches eléctricos recibirían 4.500 euros de ayuda máxima (que son los que se repartían con el Moves sin achatarrar un coche), mientras que los de coches híbridos enchufables recibirán 3.500 euros, 1.000 menos que hasta ahora.

Eso sí, la gestión se hará, al contrario que sucedía con el Moves, de manera centralizada. El objetivo es poder repartir las ayudas en el plazo de un mes.

Los coches chinos

Otra de las características de este nuevo plan es el trato diferente a los coches chinos, en favor de la producción europea. Así, si bien este tipo de vehículos no van a quedar fuera de las ayudas, estos solo van a poder acceder al 75% de la subvención después de aplicar una penalización del 25%. Esta condición sigue la línea de otros países europeos como Francia.

El Plan Auto+ está dotado con un presupuesto de 400 millones de euros para este 2026, parte de un presupuesto total que repartirá, hasta el próximo 2030, 1.280 millones de euros para la adquisición de vehículos eléctrificados y la instalación de nuevos puntos de carga.