Sector
Qué se sabe del Plan Auto+, todavía pendiente de aprobación
Este programa de incentivos sustituye al Plan Moves, cuya última edición acabó el 31 de diciembre de 2025.
Todavía no hay nada aprobado y lo que se sabe es tomando como punto de partida el borrador al que el Gobierno todavía tiene que dar el visto bueno, pero hay ciertos detalles del Plan Auto+ que ya han comenzado a difundirse. Marta Blázquez, presidenta de Faconauto, ha desvelado algunos de ellos en su última intervención con los concesionarios de Barcelona.
Así, parece estar confirmado que el Plan Auto+ se aplicará con carácter retroactivo, desde el pasado 1 de enero de 2026. Es decir, que cubrirá todo el periodo desde que dejó de estar activo el Plan Moves. Y es que ha habido un retraso en la aprobación de este nuevo plan de incentivos y ahora está previsto que pase por la comisión correspondiente el próximo 29 de enero.
Menos ayuda, pero más rápido
La que no es una buena noticia, a fin de cuentas, es la supuesta bajada de la cuantía de las ayudas. Según lo comunicado, los compradores de coches eléctricos recibirían 4.500 euros de ayuda máxima (que son los que se repartían con el Moves sin achatarrar un coche), mientras que los de coches híbridos enchufables recibirán 3.500 euros, 1.000 menos que hasta ahora.
Eso sí, la gestión se hará, al contrario que sucedía con el Moves, de manera centralizada. El objetivo es poder repartir las ayudas en el plazo de un mes.
Los coches chinos
Otra de las características de este nuevo plan es el trato diferente a los coches chinos, en favor de la producción europea. Así, si bien este tipo de vehículos no van a quedar fuera de las ayudas, estos solo van a poder acceder al 75% de la subvención después de aplicar una penalización del 25%. Esta condición sigue la línea de otros países europeos como Francia.
El Plan Auto+ está dotado con un presupuesto de 400 millones de euros para este 2026, parte de un presupuesto total que repartirá, hasta el próximo 2030, 1.280 millones de euros para la adquisición de vehículos eléctrificados y la instalación de nuevos puntos de carga.
- El fabricante de Cuétara, Artiach y Birba compra la fábrica de galletas Biscoland en Marruecos
- La dueña de los arroces SOS compra el 100% de la fábrica italiana que produce la pasta fresca de Mercadona
- China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- Dos pasajeros del Iryo avalan la versión del maquinista: no hubo choque de trenes en Adamuz (Córdoba), sino 'enganchón
- La cronología completa del accidente de Adamuz: 9 segundos trágicos y 30 minutos de llamadas desesperadas
- La respuesta del Gobierno a Antonio Banderas tras sus palabras sobre Pedro Sánchez en televisión: 'Lo respeto y admiro, pero...