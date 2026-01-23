El futuro del automóvil recorre Europa y ha hecho su primera escala en Madrid. El Peugeot Polygon Concept, tras su estreno multitudinario en el Salón de Bruselas, inicia una gira por el Viejo Continente para mostrar los rasgos que definirán a los futuros automóviles de la marca, desde el diseño de elementos como el puesto de conducción Peugeot i-Cockpit o el volante, que cambia totalmente de configuración con el concepto Hypersquare.

Este anticipo de los vehículos de la próxima década estará expuesto hasta este domingo 25 de enero en el aparcamiento público de Castellana, 73, en la céntrica zona de Azca y Nuevos Ministerios, por lo que si tienes un rato, te aconsejamos que pases a echar un vistazo.

Peugeot Polygon Concept: el futuro aterriza en Madrid / Peugeot

Dirección Steer-by-Wire

El Peugeot Polygon Concept busca romper con todo tipo de barreras técnicas y mentales en unas dimensiones compactas (menos de 4 metros). Se trata además de un auténtico banco de pruebas dinámico, en el que se prueban y se muestran numerosas innovaciones que Peugeot introducirá a partir de 2027, especialmente el revolucionario volante Hypersquare y la no menos innovadora tecnología Steer-by-Wire.

Como muestra de su vocación transgresora y anticonformista, el Polygon Concept se atreve a redefinir elementos icónicos como el tradicional volante circular, poniendo en su lugar el Hypersquare, un volante rectangular que dirige el coche de una forma mucho más original, como si de un kart se tratase.

El Hypersquare está asociado a la tecnología de dirección electrónica Steer-by-Wire, sin conexión mecánica con las ruedas. Esta tecnología, probada en la industria aeroespacial, estará disponible en un vehículo Peugeot de serie a partir de 2027.

Más allá de la dirección asistida tradicional, el sistema también innova al ajustar la relación de dirección en función de la velocidad: A bajas velocidades, para aparcar o dar la vuelta, el volante permite maniobras rápidas y fáciles sin mover las manos ni tener que dar múltiples vueltas. A velocidades más altas, en cambio, basta con una pequeña intervención del volante para ajustar la trayectoria del coche.

El Polygon Concept se atreve a redefinir elementos icónicos como el tradicional volante circular, poniendo en su lugar el Hypersquare / Peugeot

Un interior muy poco convencional

La forma exclusiva y revolucionaria del volante no es la única novedad que encontraremos en el interior, ya que el parabrisas se ha convertido en una pantalla a través de un panel Micro-LED situado detrás del Hypersquare. Esta innovación ofrece una experiencia única y envolvente para el conductor, con un tamaño de pantalla excepcional: 24 cm de ancho por 74 cm de alto, lo que equivale a una pantalla de 31 pulgadas.

La proyección en el parabrisas (el cual es enorme para que entre más luz al habitáculo) mejora la sensación de conducción en conexión con la carretera, creando una experiencia aún más atractiva. Situada directamente en la línea de visión del conductor, maximiza la seguridad y evita cualquier distracción.

La forma exclusiva y revolucionaria del volante no es la única novedad que encontraremos en el interior / Peugeot

La garra sigue siendo la firma de la marca

En el Peugeot Polygon Concept, los Micro-LED también dan forma al nuevo frontal: la emblemática firma luminosa de tres garras de la marca se reimagina en una disposición horizontal que reafirma con audacia la identidad de Peugeot, al tiempo que enfatiza la presencia del coche en la carretera.

Formada por una multitud de pantallas Micro-LED, esta nueva firma luminosa, mientras el vehículo está parado, se anima en la parte delantera y trasera con diversas configuraciones gráficas y de color, inspiradas en pantallas visuales y de audio inmersivas.

Sin embargo, no es la única novedad que encontramos por fuera, ya que en el lateral encontramos un panel a través del se puede saber la batería restante que tiene el vehículo. En cuanto a las ruedas, Goodyear ha desarrollado una innovadora tecnología láser que permite grabar colores en los flancos de los neumáticos, creando un efecto estilístico único con diferentes colores que se adaptan a las distintas configuraciones.

El Peugeot Polygon Concept está pensado para maximizar el uso de materiales reciclados en todo el vehículo / Peugeot

Personalización por encima de todo

Tanto el interior como el exterior cuentan con numerosos elementos personalizables, y esta personalización se puede actualizar infinitamente gracias a un diseño optimizado que permite sustituir las piezas en solo unos minutos. Incluso el revolucionario volante se puede personalizar con una selección de colores y materiales diferentes.

Sostenible en su diseño y desarrollo, el Peugeot Polygon Concept está pensado para maximizar el uso de materiales reciclados en todo el vehículo. Así, la laca utilizada para la pintura interior contiene componentes reciclados de neumáticos al final de su vida útil mientras que todo el habitáculo (suelo, techo, paneles de las puertas, etc.) está recubierto de tejido forjado, un material innovador que refleja el compromiso de Peugeot con una economía más circular.

Peugeot Polygon Concept: el futuro aterriza en Madrid / Peugeot

Los asientos presentan un diseño único con una carcasa fabricada con plástico reciclado (R-PET), producida mediante impresión 3D a gran escala, una novedad en la industria automovilística, desarrollada en colaboración con la empresa española Nagami.

Noticias relacionadas

A pesar de todas las luces, colores o formas que podemos encontrar -ya que hasta las puertas están diseñadas para sorprender abriéndose hacia arriba- las cuales no se asemejan en nada a los vehículos actuales, Peugeot ha conseguido que prime la comodidad a la hora de conducir, lo cual es de agradecer en un vehículo que acaba de nacer. Está claro que el futuro está más cerca que nunca, y Peugeot no piensa ni mucho menos quedarse atrás.