20 sistemas de seguridad que debería tener el próximo coche que compres

Según la Comisión Europea, cerca del 95% de los accidentes en la carretera se cometen por errores humanos. Por ello, la Unión Europea aprobó en 2019 el Reglamento de Seguridad 2019/2144, donde surgieron los Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción (ADAS).

Según la Dirección General de Tráfico, los Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) reducen el riesgo de sufrir un accidente de tráfico en un 57%. Desde 2014, hay algunos sistemas que son obligatorios en los automóviles nuevos, como el aviso de cinturones desabrochados o el control de presión de los neumáticos. Sin embargo, hay otros que son opcionales y que deberías tener en cuenta si vas a comprar un coche nuevo:

1. Frenada autónoma de emergencia (AEB)

Detecta situaciones de riesgo de colisión frontal y aplica los frenos automáticamente si el conductor no reacciona a tiempo, ayudando a prevenir accidentes graves.

2. Alerta de colisión frontal (FCW)

Avisa mediante señales visuales o sonoras cuando se detecta un riesgo de impacto con el vehículo que circula delante, ofreciendo un margen extra de reacción.

3. Sistema de evasión inteligente (IES)

Ayuda al conductor a esquivar obstáculos de forma segura, coordinándose con otros sistemas de asistencia para minimizar riesgos en situaciones críticas.

4. Aviso de colisión trasera (RCW)

Alerta al conductor si existe riesgo de impacto al dar marcha atrás, mejorando la seguridad en maniobras en entornos con visibilidad reducida.

5. Alerta de cambio involuntario de carril (LDW)

Detecta desviaciones no intencionadas del carril y avisa al conductor para evitar salidas bruscas de la vía.

6. Prevención de cambio involuntario de carril (LDP)

Interviene sobre la dirección para mantener el vehículo dentro del carril cuando detecta un desvío sin señalización.

7. Mantenimiento de emergencia en carril (ELK)

Actúa en situaciones críticas para corregir la trayectoria del vehículo y evitar salidas inesperadas del carril.

8. Asistente de crucero integrado (ICA)

Combina control de velocidad y mantenimiento de carril en autopista, haciendo la conducción más segura y cómoda.

9. Control de crucero adaptativo (ACC)

Mantiene la velocidad constante ajustándose automáticamente a la distancia con el vehículo que circula delante, reduciendo riesgos de colisión.

10. Asistente para atascos de tráfico (TJA)

Gestiona acelerador, freno y dirección en situaciones de tráfico denso, aliviando la carga del conductor y evitando accidentes por despiste.

20 sistemas de seguridad que te ayudarán a evitar accidentes / Archivo

11. Sistema de alerta de inicio de la marcha (DAI)

Avisa al conductor cuando el vehículo que precede comienza a moverse, útil en semáforos o retenciones prolongadas.

12. Detector de punto ciego (BSD)

Supervisa los ángulos muertos del vehículo y alerta sobre la presencia de otros coches, evitando colisiones al cambiar de carril.

13. Asistente de cambio de carril (LCA)

Evalúa si es seguro realizar un cambio de carril y alerta al conductor si detecta un vehículo acercándose por los laterales.

14. Aviso de puerta abierta (DOW)

Detecta vehículos u obstáculos cercanos al abrir una puerta y emite una advertencia para prevenir accidentes.

15. Detección de tráfico cruzado trasero (RCTA)

Informa al conductor si se aproximan vehículos lateralmente al dar marcha atrás en aparcamientos o vías estrechas.

16. Freno de tráfico cruzado trasero (RCTB)

Aplica los frenos automáticamente si se detecta un riesgo de colisión mientras se realiza una maniobra de marcha atrás.

17. Limitador de velocidad

Ayuda a mantener el vehículo dentro de los límites establecidos, evitando infracciones y situaciones de riesgo.

18. Asistente de velocidad inteligente (ISA)

Ajusta la velocidad del vehículo según la señalización y las condiciones de la vía, aumentando la seguridad activa.

19. Control inteligente de luces (IHC)

Regula automáticamente las luces largas y cortas para no deslumbrar a otros conductores, mejorando la visibilidad nocturna.

20. Aviso de fatiga del conductor (DMS)

Analiza signos de cansancio o distracción y emite alertas para que el conductor pueda descansar antes de que la seguridad se vea comprometida.