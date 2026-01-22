El Volvo EX60 eléctrico rompe moldes con 810 km de autonomía y un cerebro con IA

El Volvo EX60 que se presenta hoy al mundo es mucho más que una simple novedad de la marca sueca. Este SUV eléctrico de 4,80 metros no solo aspira a repetir el éxito del XC60 (con el que convivirá), sino a explorar nuevos límites en tecnología, autonomía y experiencia al volante, para acabar con el prejuicio que existen sobre los BEV. Con hasta 810 kilómetros de autonomía, carga ultrarrápida y un nuevo asistente por voz basado en inteligencia artificial, el EX60 quiere ganarse un sitio entre los referentes del mercado eléctrico.

Nuevo Volvo EX60 / Volvo

Tres versiones eléctricas con hasta 810 km

Desde el lanzamiento, el EX60 estará disponible en tres variantes completamente eléctricas. La gama arranca con el P6 Single Motor, con un solo motor en el eje trasero, tracción posterior, 374 CV de potencia (275 kW) y 620 km de autonomía, gracias a una batería de 83 kWh. Ya está a la venta desde 64.900 euros con el acabado Plus y llegará a los concesionarios entre septiembre y octubre de 2026.

Por encima se sitúan los P10 Twin Motor y P12 Twin Motor Performance, ambos con dos motores (uno por cada eje) y tracción total. El primero entrega 510 CV (375 kW) y alcanza los 660 km con una batería de 95 kWh, mientras que el P12 sube hasta 680 CV y logra la autonomía más alta, con 810 km, mediante una enorme batería de 117 kWh. Esto lo sitúa como el SUV eléctrico con mejor autonomía de su categoría, y de toda la marca Volvo.Ambos estarán a la venta a finales del tercer trimestre de este año, y partirán desde 68.000 y 74.000 euros, respectivamente, con el acabado Plus. Llegarán a los concesionarios en enero de 2027.

Zaga del nuevo Volvo EX60 / Volvo

Carga rápida: 340 km en 10 minutos

Uno de los puntos clave del nuevo EX60 es su sistema de carga. Gracias a la arquitectura eléctrica de 800 voltios y a una batería optimizada con tecnología “cell-to-body”, el SUV puede recuperar hasta 340 km de autonomía en solo 10 minutos con un cargador de 400 kW, o pasar del 10 al 80% de batería en 19 minutos. Es decir, una pausa para tomar un café basta para continuar viaje sin retrasos. Volvo ofrece además una garantía de 10 años para la batería, un respaldo notable que subraya la confianza en el sistema eléctrico del coche.

Nueva plataforma

El EX60 está construido (en Gotemburgo) sobre la nueva plataforma SPA3, desarrollada para mejorar la eficiencia energética. Gracias al uso de materiales ligeros, integración estructural de la batería y el uso de la megafundición (megacasting), el coche reduce peso y gana en autonomía.

Interior del nuevo Volvo EX60 / Volvo

Ofrece un coeficiente aerodinámico de 0,26, maletero trasero de 523 litros (ampliable a 1.647) y un frunk delantero de 58 litros. En el interior, la instrumentación recurre a una pantalla de 11,4 pulgadas complementada por una pantalla central de 15,4 pulgadas. En función de la versión, puede incorporar suspensión neumática activa y acabados Plus o Ultra. Más adelante, podría sumarse un acabado Core de acceso.

Un coche inteligente

El EX60 no solo destaca por su rendimiento, también por ser el primer Volvo con la Inteligencia Artificial Gemini, el nuevo asistente de voz desarrollado junto a Google. A través de una conversación natural y sin comandos predefinidos, permite al conductor realizar tareas complejas sin apartar la vista de la carretera. Desde comprobar si una compra cabe en el maletero hasta buscar reservas en el correo, Gemini entiende y ejecuta.

Este asistente se integra en HuginCore, el nuevo sistema central de Volvo que actúa como el ‘cerebro’ del vehículo. Capaz de realizar 250 billones de operaciones por segundo, permite al EX60 aprender en cada trayecto, anticiparse a riesgos y mejorar con el tiempo mediante actualizaciones OTA.

El Volvo EX60 cuenta con la inteligencia artificial de Gemini / Volvo

En seguridad también trae una novedad de peso: el primer cinturón de seguridad multiadaptativo del mundo, que debutará en el Volvo EX60 y que TIME ha incluido entre los Mejores Inventos de 2025. El sistema usa datos en tiempo real de sensores interiores y exteriores para ajustar la protección según la situación y el ocupante (altura, peso, postura), y además puede seguir mejorando con actualizaciones inalámbricas.

¿Y el EX60 Cross Country?

Ya está confirmado que en primavera de 2027 llegará una versión Cross Country, como es tradición en Volvo. Este EX60 con orientación off-road elevará la distancia al suelo hasta 40 mm más (20 mm por altura chasis y 20 mm más por la suspensión neumática de serie) y añadirá protecciones, molduras y barras específicas, entre otros elementos ornamentales. Solo estará disponible con los motores P10 y P12, y se espera que su precio arranque en torno a 71.000 euros, ya que la marca habla de unos 3.000 más que el EX60 ‘normal’.

Volvo EX60 Cross Country / Volvo

La marca confía en que el EX60 impulse su gama eléctrica y consolide su transición hacia una movilidad cero emisiones. En España, el objetivo de Volvo para 2026 es vender 1.000 unidades, con 500 entregas previstas antes de acabar el año.