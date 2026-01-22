Tres Alpine A110 memorables, en la despedida del modelo en Rétromobile

Alpine ha elegido Rétromobile 2026 para rendir homenaje a su modelo más emblemático, el Alpine A110, que encara sus últimos meses en producción. La marca francesa aprovechará la cita parisina para mostrar tres versiones históricas del modelo, en un recorrido que conecta su pasado en competición y su versión actual más radical: el A110R Ultime.

La actual generación del A110, lanzada en 2017, dejará de producirse en el mes de junio de 2026. Las últimas unidades podrán encargarse hasta finales de marzo, con sus tres versiones disponibles en la actualidad: A110, A110 GTS y la edición limitada A110R 70, esta última creada para celebrar el 70 aniversario de la marca fundada en 1955.

Durante el salón Rétromobile —que se celebra del 28 de enero al 1 de febrero de 2026 en pArís—, Alpine exhibirá un trío que resume la evolución del A110: una unidad de la última serie fabricada en los años 70, una versión de competición con un sólido palmarés y la actual encarnación más extrema del modelo.

Alpine A110 1600 SX

Entre los modelos expuestos, destaca un Alpine A110 1600 SX fabricado en 1977. La unidad expuesta es una de las últimas salidas de la planta de Dieppe antes de que cesara la producción de la primera generación. Este coche ha permanecido en manos del mismo propietario desde nuevo y conserva su carrocería en el singular color verde ‘Vert Normandy’, apodado entre los aficionados como Berliverte.

Mecánicamente, mantiene la esencia del A110 original, con motor trasero longitudinal de cuatro cilindros y 1.647 cc, con 95 CV de potencia y tracción trasera, a través de una caja de cambios manual de cinco marchas. Gracias a su peso de 790 kg y una configuración de suspensiones independientes con doble triángulo en ambos ejes, este coche ofrece una agilidad increíble y una velocidad máxima de 195 km/h.

A110 1800S Grupo 4

La otra joya histórica expuesta es más radical. Se trata del A110 1800S Grupo 4, un auténtico coche de carreras construido en 1975 para el equipo oficial Alpine. Con solo 710 kg de peso, este modelo pertenece a la época dorada de la firma francesa en su trayectoria de competición. Monta un motor de 1.796 cc preparado por Mignotet, capaz de entregar 170 CV, y está acoplado a una caja reforzada de cinco relaciones.

Esta unidad participó en algunas de las pruebas más exigentes del calendario internacional, siendo segundo en el Tour de Corse de 1975 con Jean-Pierre Nicolas y Vincent Laverne, y logrando la victoria absoluta en el Tour Auto de la isla de Reunión en 1976, pilotado por Jean Ragnotti y Jean-Pierre Aujoulet. También compitió en el Rally de San Remo y el mítico Montecarlo, consolidando su estatus como icono de la historia de Alpine.

Alpine A110R Ultime

Cerrando el trío se encuentra el Alpine A110R Ultime, una edición limitada a solo 110 unidades que representa el culmen de desarrollo del modelo moderno. Esta versión radical está orientada al circuito, aunque es totalmente homologada para carretera. Su motor alcanza 345 CV y 420 Nm, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos, y un peso contenido de tan sólo 1.100 kg, conservando la agilidad que caracteriza a la firma gala.

Más allá de las cifras, el A110R Ultime destaca por su suspensión ajustable Öhlins, neumáticos Michelin Cup 2 y un paquete aerodinámico específico inspirado en los GT4. A nivel estético, la edición ‘La Bleue’ ofrece una carrocería en degradado entre el azul Alpine clásico en la parte frontal y el azul Abyss en la trasera, un acabado artesanal desarrollado por el equipo de la Manufacture Jean Rédélé en Dieppe.

Este modelo también introduce el programa de personalización más ambicioso de Alpine hasta la fecha, con hasta 27 colores de carrocería, múltiples opciones de llantas, pinzas de freno y acabados interiores.

La presencia de estas tres piezas en Rétromobile no es solo un guiño al pasado, sino también una forma de cerrar el ciclo de un coche que ha sabido mantenerse fiel a sus raíces: ligereza, agilidad y placer de conducción como pocos han sabido ofrecer.