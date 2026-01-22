Un nuevo actor ha llegado al poblado mercado español, y va a dar mucho de qué hablar. Posiblemente, el nombre de Foton le suene a muy pocos, aunque la realidad va a dejar helado a más de uno. Perteneciente al Grupo BAIC, es el líder de la venta de vehículos comerciales durante los últimos veinte años, y ha fabricado más de doce millones de vehículos. A España llega, en primer lugar, con dos pick-up, y más adelante con los vehículos comerciales, en donde es un líder destacado en China.

Foton Tunland: capacidad, confort y tecnología / R.R.

La gama Tunland se divide en dos modelos con perfiles de clientes totalmente diferentes. El Tunland G7 es un vehículo destinado al trabajo, muy equipado pero totalmente preparado para los terrenos más exigentes. Por su parte, el Tunland V9 es un modelo más grande, con una clara filosofía familiar y el objetivo de disfrutar de la naturaleza.

El G7 es el modelo más equilibrado de la gama y, posiblemente, el que va acumular más ventas. Tiene una amplia visión, en la que por un lado nos encontramos con una pick-up con capacidades todoterreno y, al mismo tiempo con la posibilidad de darle un uso diario. Mide 5.34 metros de largo, 1.94 de ancho y 1.87 de alto. Tiene doble cabina, con lo que pueden viajar cinco personas, más cómodas de lo que en un principio parece.

Tiene doble cabina, con lo que pueden viajar cinco personas, más cómodas de lo que en un principio parece / R.R.

Monta un motor de cuatro cilindros Turbo Diesel de 162 CV de potencia y 390 Nm de par. Cuenta con dos opciones de caja de cambios. Una manual de seis velocidades, y otra automática de ocho. Una característica importante, es que el eje trasero monta una suspensión de ballesta, con lo que puede cargar más de mil kilos.

Ideal para terrenos complicados, cuenta con una altura hasta el suelo de 368 mm, con unos ángulos de ataque, central y de salida que le permiten afrontar situaciones de lo más complicada, ya que de ataque son 30º, 21º el central y 24º el de salida.

El G7 es el modelo más equilibrado de la gama y, posiblemente, el que va acumular más ventas / R.R.

Viene completamente equipado, con llantas de 18 pulgadas, estriberas laterales, protector de la zona de carga y protector del cárter metálica. En lo que a precios se refiere, y con las campañas de la marca y de financiación, la versión manual parte de los 29.325 euros y la automática de los 31.225.

El V9 cuenta con un frontal diferente, aunque mantiene las dimensiones. Utiliza un motor de cuatro cilindros Turbo Diésel con micro hibridación de 48 voltios, por lo que cuenta con etiqueta ECO. También cuenta con tracción 4x4 con reductora, pero solamente monta la caja automática de 8 velocidades. A diferencia de la G7, la suspensión trasera es de amortiguador más muelle para ser más suave.

En lo que a los ángulos se refiere, el de entrada es del 28º, el central 21º y el de salida 26º, con una capacidad de carga de 895 kilos. Viene muy equipado, con techo panorámico eléctrico, barras en el techo, el portón trasero incorpora una escalera para acceder a la caja, estribos laterales y Full Led. En lo que a precios se refiere, descontando las campañas de la marca y la de financiación, el precio es de 49.125 euros.

El V9 cuenta con un frontal diferente, aunque mantiene las dimensiones / R.R.

Para el año que viene queda la versión híbrida enchufable, de la que nos han facilitado pocos datos. Montará una batería de 33kWh, contará con una potencia de 475 CV, y en modo 100% eléctrico rodará más de ciento veinte kilómetros.

A final de año, Foton pondrá en el mercado una versión pro con un claro objetivo laboral. Tendrá cabina simple y contará con la misma motorización.

Noticias relacionadas

Como no podía ser de otra manera, el test drive se realizó en una finca, con una parte exigente y rota. La respuesta del vehículo fue impresionante, afrontando los retos a punta de gas y sin el más mínimo esfuerzo. La reductora cumple a la perfección facilitando el rodar, y la verdad es que se presenta como un competidor muy duro. Por cierto, el vehículo venía equipado de fábrica con neumáticos de serie y, aún así, no ofreció el más mínimo problema.