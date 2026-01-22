Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente tren CórdobaRodaliesHuelga maquinistasBarçaGroenlandiaBasurasMuseu PicassoCuétaraJuntsElecciones Aragon 2026
Ya puede estimar el precio del nuevo Suzuki e-Vitara, el primer eléctrico de producción de la marca

Después de haber confirmado en el Salón de Bruselas su llegada inminente al mercado europeo, la marca ya ha abierto pedidos en Francia

Suzuki e-Vitara, el primer SUV 100% eléctrico.

Suzuki e-Vitara, el primer SUV 100% eléctrico. / suzuki

Andrea Gil Modrego

Andrea Gil Modrego

Zaragoza
Es el primer SUV 100% eléctrico que Suzuki trae a Europa y que mejor lugar que el Salón de Bruselas para confirmarlo. Después de este motorshow, la marca ha seguido avanzando en sus planes para este coche (que en Japón ganó el primero al Coche del Año RJC) abriendo pedidos en Francia.

Aunque el precio del Suzuki e-Vitara en España todavía no se conoce, por lo que parece echando un vistazo al coste en Francia este SUV japonés podría poner apuros a sus competidores directos.

Tres configuraciones diferentes

Lo primero que cabe mencionar es el Suzuki e-Vitara es el primer coche de producción 100% eléctrico de la marca japonesa, desarrollado sobre la plataforma Heartect-e, específica para este tipo de vehículos. Va a haber dos versiones: una con una batería de 49 kWh de 344 kilómetros de autonomía y otra con 61 kWH de batería, que dependiendo di es tracción delantera o total entregará 426 o 395 kilómetros de autonomía.

Suzuki e-Vitara

Suzuki e-Vitara / Suzuki

Se mueve entre lo SUV y lo todoterreno gracias a, según la descripción de la marca, esa tracción 4x4 y un peso reducido (de 1.702 a 1.899 kilos) en comparación con otros coches de su segmento. La potencia del motor variaría entre los 144 y los 183 CV.

Tecnología

En el interior también va a haber tecnología: un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y una pantalla para el infoentretenimiento de 10,1 pulgadas. Habrá controles físicos repartidos por el habitáculo y una estética con aire off road.

Suzuki e-Vitara

Suzuki e-Vitara / Suzuki

Eso sí, habrá tres acabados a elegir que incluirán más o menos extras y, por lo tanto, también subirán el precio. Respecto al maletero, la primera cifra declarada son los 306 litros de capacidad que pueden aumentar gracias a un sistema de banqueta trasera deslizante.

Precio del Suzuki e-Vitara

Las primeras entregas de este Suzuki e-Vitara están previstas para otoño de este mismo 2026. Aunque todavía se desconoce el precio confirmado para España, la apertura de pedidos en Francia hace posible una estimación de cuánto costará este SUV eléctrico japonés en nuestro mercado.

El precio oficial del Suzuki e-Vitara en Francia empieza en los 32.500 euros sin ayudas y sube hasta los 40.800 euros. En España, de cara a que se activa el Plan Auto+, podría bajar de los 30.000 euros gracias a los incentivos estatales.

TEMAS

