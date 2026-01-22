¿Cuánto han pagado los conductores españoles por el impuesto de matriculación en 2025? Estos están exentos de hacerlo

El impuesto de matriculación es el gravamen que hay que pagar por matricular un vehículo por primera vez, da igual que sea nuevo o de segunda mano, ya que hay vehículos usados que pueden no haber estado matriculados. Todo lo que pagan los compradores en concepto de impuesto de matriculación va a parar a las arcas públicas, en concreto, al Ministerio de Hacienda.

En este pasado 2025, el Estado recaudó 747 millones de euros, una cifra que baja un 3,86% en comparación con el año anterior. El cálculo del impuesto de matriculación se hace tomando como referencia las emisiones de CO2 declaradas por el vehículo, por lo que un descenso en la cifra no quiere decir que se hayan matriculado menos vehículos por fuerza. De hecho, según las matriculaciones de vehículos en 2025 declaradas por Anfac, el total ha ascendido a 1,14 millones, un 12,9% más que en 2024.

Se paga por emisiones

Y es que, prestando atención a las emisiones de CO2 por kilómetro, se han quedado en los 108 gramos de media para cada vehículo, lo que representa un descenso del 7,69% (9 gramos) en comparación con el ejercicio anterior. La subida de la cuota en las ventas de los vehículos electrificados es la respuesta detrás de estas cifras.

La media pagada por vehículo en concepto de impuesto de matriculación en 2025 se ha quedado en los 604 euros, 132 euros menos que en 2024. Observando los precios medios de venta, en este caso, de coches, incluido el impuesto de matriculación, el precio ha llegado en 2025 a los 23.188 euros.

¿Qué coches no pagan impuesto de matriculación?

Hay varios casos en los que no se debe pagar el impuesto de matriculación, según la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, que son:

