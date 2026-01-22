Impuestos
¿Cuánto han pagado los conductores españoles por el impuesto de matriculación en 2025? Estos están exentos de hacerlo
Esta gravamen es obligatorio para todos los vehículos, aunque hay algunos casos concretos que están exentos de pagarlo.
El impuesto de matriculación es el gravamen que hay que pagar por matricular un vehículo por primera vez, da igual que sea nuevo o de segunda mano, ya que hay vehículos usados que pueden no haber estado matriculados. Todo lo que pagan los compradores en concepto de impuesto de matriculación va a parar a las arcas públicas, en concreto, al Ministerio de Hacienda.
En este pasado 2025, el Estado recaudó 747 millones de euros, una cifra que baja un 3,86% en comparación con el año anterior. El cálculo del impuesto de matriculación se hace tomando como referencia las emisiones de CO2 declaradas por el vehículo, por lo que un descenso en la cifra no quiere decir que se hayan matriculado menos vehículos por fuerza. De hecho, según las matriculaciones de vehículos en 2025 declaradas por Anfac, el total ha ascendido a 1,14 millones, un 12,9% más que en 2024.
Se paga por emisiones
Y es que, prestando atención a las emisiones de CO2 por kilómetro, se han quedado en los 108 gramos de media para cada vehículo, lo que representa un descenso del 7,69% (9 gramos) en comparación con el ejercicio anterior. La subida de la cuota en las ventas de los vehículos electrificados es la respuesta detrás de estas cifras.
La media pagada por vehículo en concepto de impuesto de matriculación en 2025 se ha quedado en los 604 euros, 132 euros menos que en 2024. Observando los precios medios de venta, en este caso, de coches, incluido el impuesto de matriculación, el precio ha llegado en 2025 a los 23.188 euros.
¿Qué coches no pagan impuesto de matriculación?
Hay varios casos en los que no se debe pagar el impuesto de matriculación, según la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, que son:
- Los taxis, autotaxis o autoturismos.
- Los vehículos utilizados por las autoescuelas para impartir clases de conducción de forma remunerada.
- Los vehículos que se dediquen al ejercicio de actividades de alquiler.
- Los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
- Los vehículos con matrícula diplomática.
- Los vehículos matriculados en otro Estado miembro, puestos a disposición de una persona física residente en España por personas o entidades establecidas en otro Estado miembro.
- El fabricante de Cuétara, Artiach y Birba compra la fábrica de galletas Biscoland en Marruecos
- China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
- Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
- Uno de cada cuatro vecinos de la Barcelona metropolitana declara haber sufrido algún delito en 2024
- La defensa de la asistente de Begoña Gómez pide que se aplique al juez Peinado el método del Supremo que condenó al fiscal general del Estado
- Dos pasajeros del Iryo avalan la versión del maquinista: no hubo choque de trenes en Adamuz (Córdoba), sino 'enganchón
- Un muerto y cinco heridos graves en el descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención
- Junqueras plantea las condiciones para los presupuestos: la gigafactoría, una línea orbital y una ley de pueblos