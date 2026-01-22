Clúster Premium de Stellantis consolida su posición en el mercado español y define una ambiciosa hoja de ruta para 2026

El cierre de 2025 confirma la solidez del Clúster Premium de Stellantis en España. Integrado por Alfa Romeo, DS Automobiles y Lancia, el conjunto de marcas se sitúa en el Top 8 del mercado premium, respaldado por una propuesta diferenciada que combina herencia, diseño, innovación tecnológica y una estrategia de producto bien definida.

A las cifras de cierre se suma una agenda de novedades para 2026 que refuerza el posicionamiento del grupo en un contexto de transformación del sector, con el foco puesto en la transición energética, la experiencia de cliente y el desarrollo de redes comerciales especializadas.

Un clúster con identidad propia y visión común

La estrategia premium de Stellantis se articula en torno a tres marcas con identidades muy marcadas y complementarias. Alfa Romeo representa la deportividad italiana; DS Automobiles, el lujo francés reinterpretado desde la innovación; y Lancia, la elegancia clásica del “Made in Italy” en pleno proceso de relanzamiento. Esta diversidad permite al grupo cubrir distintos perfiles dentro del segmento premium, manteniendo una coherencia estratégica basada en el valor de marca y en una oferta cada vez más electrificada.

El resultado es una cuota de mercado del 3% en España y una posición destacada entre las ocho primeras marcas premium, en un entorno especialmente competitivo y exigente.

Alfa Romeo Junior / Alfa Romeo

Alfa Romeo: crecimiento sostenido desde el segmento B-SUV

La marca del “Biscione” cierra 2025 con un claro protagonista: el Alfa Romeo Junior. Este modelo ha dinamizado el segmento B-SUV premium y se ha convertido en el principal motor comercial de la firma, concentrando el 71% de sus ventas en España entre particulares y clientes B2B. Su buena acogida refleja la capacidad de Alfa Romeo para atraer tanto a clientes históricos como a nuevos usuarios que se aproximan por primera vez a la marca.

El resto de la gama mantiene un reparto equilibrado, con el Tonale representando el 14,7% de las matriculaciones y el Stelvio el 11,6%. A nivel de estructura, la red comercial cuenta con 36 concesionarios en España, un despliegue que respalda la ambición de crecimiento y consolida la presencia territorial de la marca en el mercado premium nacional.

DS Nº8 / DS

DS Automobiles: diseño, electrificación y experiencia de cliente

En 2025, DS Automobiles celebra una década de trayectoria reafirmando su vocación innovadora. La introducción de los nuevos Nº4 y Nº8 marca un punto de inflexión tanto en producto como en posicionamiento, con una nueva nomenclatura alineada con los códigos del lujo francés. El Nº8 asume el papel de buque insignia en un contexto de electrificación, mientras que el Nº4 redefine la berlina compacta premium desde el diseño, el confort y la tecnología.

El DS 7 continúa siendo el pilar comercial de la marca, concentrando el 70% de las matriculaciones en 2025. Destaca, además, el peso creciente de las motorizaciones electrificadas: el 35% de las ventas corresponden a versiones 100% eléctricas o híbridas enchufables, un dato que refuerza la estrategia de movilidad sostenible. Por canales, la marca gana presencia entre clientes particulares (28%) sin perder su fortaleza en el ámbito B2B, que representa el 47% de las ventas.

La relación con el cliente se refuerza con iniciativas como DS Serenity, que ofrece hasta ocho años de garantía, y con la ampliación prevista de la red en 2026, cuando se alcanzarán 33 puntos de venta entre DS Store y servicios oficiales. El próximo ejercicio traerá también nuevas series especiales, como DS Performance Line, y la presentación de un nuevo modelo a lo largo del año.

Lancia Ypsilon HF / Lancia

Lancia: relanzamiento, deportividad y una fecha clave en el horizonte

Lancia afronta 2026 como un año simbólico, coincidiendo con el 120 aniversario de la marca. Tras un 2025 marcado por el regreso de las siglas HF, asociadas a prestaciones y carácter deportivo con el Ypsilon HF, la atención se centra ahora en la llegada de la nueva generación del Lancia Gamma, llamada a jugar un papel clave en la reconstrucción de la gama.

El plan de expansión comercial acompaña esta etapa de relanzamiento. En España, Lancia abrirá seis nuevos showrooms premium Casa Lancia en las principales áreas metropolitanas, hasta alcanzar 16 puntos de venta en 2026.

Noticias relacionadas

El balance de 2025 confirma que el Clúster Premium de Stellantis ha encontrado un equilibrio sólido entre identidad, producto y estrategia. Con una posición que va consolidándose en el mercado premium español y una agenda de lanzamientos relevante para 2026, Alfa Romeo, DS Automobiles y Lancia afrontan el próximo ejercicio con bases firmes para crecer. La combinación de electrificación, diseño diferencial y refuerzo de la experiencia de cliente se perfila como el eje central de una propuesta que aspira no solo a ganar cuota, sino a consolidar valor en un segmento en plena transformación.