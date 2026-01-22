La clave del crecimiento de Hyundai está al otro lado del Atlántico

En Europa, han sido mercados como el español los que han sustentado la media de las ventas de vehículos. De hecho, mientras que las exportaciones españolas han caído, las matriculaciones de nuevos vehículos se han comportado a la inversa.

La principal conclusión que ha sacado el sector es que la demanda europea ha sido mucho más tímida este año y, como era de esperar, así lo han aquejado los fabricantes con una gran dependencia de este mercado. No ha sido el caso de Hyundai.

Triunfo en Estados Unidos

El grupo surcoreano ha convertido Estados Unidos en uno de sus pilares fundamentales y, de hecho, ha conseguido crecer no solo en 2025, si no en los últimos tres años. Este último ejercicio ha sido el colofón: un crecimiento global del 2%, con más 4,1 millones de vehículos, y un gran impulso que viene del otro lado del Atlántico.

Estados Unidos es así el mercado más fiable para Hyundai, con un crecimiento del 8% para la marca en comparación con 2024. Pero no solo de Estados Unidos se nutre Hyundai: Canada y México han tenido también su peso en conseguir que el grupo vendiera 1,19 millones de unidades en Norteamérica.

Los modelos clave para este éxito son el Elantra, el Tucson, el Santa Fe, el Palisade y el eléctrico Ioniq 5. Solo tres de estos modelos se comercializan en España, el Tucson (que está entre los diez más vendidos de 2025), el Santa Fe y el Ioniq 5.

Sortear los aranceles

Hyundai también ha sabido sortear el problema de los aranceles de Donald Trump. Estados Unidos grava con un 25% la venta de los automóviles que se producen fuera del país. El grupo Hyundai tiene dos fábricas en territorio estadounidense, en Alabama, donde precisamente se producen el Elantra, el Santa Fe y el Tucson, y en Georgia, donde recientemente se ha inaugurado una nueva instalación enfocada en la producción de modelos eléctricos, estando entre ellos el mencionado Ioniq 5. El Hyundai Palisade es, de los coches del grupo más vendidos en Norteamérica, el único que se fabrica en Corea del Sur.

Por otro lado, la marca prémium de Hyundai, Génesis, que llega este mismo año a Europa y España, también ha ayudado al crecimiento del grupo en este mercado. En Estados Unidos, Génesis ha cerrado el 2025 con 82.331 unidades vendidas, un 10% de crecimiento interanual.