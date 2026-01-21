La producción de vehículos en España se acercó en 2025 a los 2,3 millones de coches

Anfac ha publicado los resultados de la producción de automóviles en España en 2025. De las diferentes fábricas españolas han salido un total de 2,27 millones de vehículos, lo que representa una ralentización de un 4,3% respecto al 2024.

El 85,5% de los vehículos producidos en España se exportan, sobre todo a Europa, y ha sido principalmente la caída en la demanda europea la que ha afectado a los niveles de fabricación y producción de la industria automovilística. En total, se han exportado 1.950.103 unidades, un 8,2% menos que en 2024.

A dónde van los coches españoles

Los principales países que reciben vehículos producidos en España son Alemania, Francia y Reino Unido, a los que hay que añadir un creciente protagonismo de Turquía en el volumen de las exportaciones. Europa soporta el 92,6% de las exportaciones nacionales.

Confrontando estos datos con los resultados de matriculaciones de 2025, que han sido positivos en comparación con 2024, en España se han vendido 1.148.650 turismos, lo que representa un aumento del 12,9%. La producción solo de turismos ha llegado a las 1.810.331 unidades, un 5,7% menos.

El cambio hacia la electrificación

Las fábricas españolas han moderado, aunque sea ligeramente, su producción y la respuesta está motivada por dos factores. El primero podría decirse que estaba previsto y es el cambio hacia un mayor protagonismo en las líneas de producción de los vehículos de nuevas energías. Se une que algunos grupos automovilísticos, como Volkswagen ya contaban con reducir su producción a lo largo de este 2025 debido, en parte, al cierre de la línea 1 de Martorell para su electrificación.

Seat y Cupra batieron el recor de producción con 584.693 vehículos en la planta de Martorell, mientras que en Landaben, Volkswagen produjo 225.225 coches. De las fábricas de Renault han salido 343.000 unidades entre Palencia y Valladolid y Ebro, que solo vende por el momento a nivel nacional, ha ensamblado 17.308 unidades en la Ebro Factory de Barcelona. Por otro lado, Stellantis ha producido un total de 957.771 vehículos en 2025 entre todas sus fábricas del territorio. Las cifras de Stellantis son: Madrid produjo 93.885 coches, Vigo 559.427 unidades y Zaragoza 304.459 coches.

Hablando de vehículos electrificados, en total se han producido un 225.206 unidades, lo que supone un crecimiento en la fabricación de estas tecnologías del 11,2% respecto a 2024. No obstante, el peso en la producción total de estos motores es del 9,9%.

El segundo factor, ese innegable, es que la demanda europea ha caído en general, con una mínima variación del 1,4%. Además, España ha sido uno de los países europeos, según ACEA, que más ha tirado de las ventas de vehículos en 2025.

Dónde se fabrican los coches más vendidos en España

Para entender la relación entre la bajada de la producción de automóviles en España y el aumento de las ventas en el país solo hay que mirar la lista de los coches más vendidos.

El primero, el Dacia Sandero, se produce hasta en tres fábricas distintas, siendo la principal que sirve al mercado europeo la ubicada en Marruecos. El segundo ha sido el Renault Clio y este se fabrica en Turquía y Eslovenia. El tercero, el MG ZS, se produce en China.

Noticias relacionadas

Con estos datos y este escenario en la mano, Anfac señala que el origen del problema no es de capacidad industrial, si no de falta de demanda y, más importante, de un desajuste entre el mercado y la transición hacia los vehículos electrificados.