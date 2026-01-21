Mitsubishi presenta los nuevos ASX y Outlander phev Black Edition

Mitsubishi Motors quiere consolidar la propuesta de valor de dos de sus modelos más destacados, el ASX y el Outlander PHEV, con el lanzamiento de una edición especial denominada Black Edition que ofrece opciones bitono para la carrocería y el techo, llantas de aleación de color negro y un interior más refinado.

Mitsubishi ASX Black Edition / Mitsubishi

ASX Black Edition: deportivo y moderno

El ASX Black Edition ofrece diferentes opciones de combinación de pintura bitono -negro con techo y retrovisores grises, blanco con techo y retrovisores negros en contraste o rojo con techo y retrovisores negros en contraste- detalles en negro piano en la línea de cintura y en las decoraciones laterales y del parachoques trasero, llantas de aleación de 18'' con acabado negro piano, cristales con tratamiento de privacidad, asientos delanteros calefactables y carga inalámbrica para smartphones.

Al igual que en el resto de la gama ASX, el Black Edition se beneficia de las últimas opciones de motorización del modelo, incluyendo eficientes motores de combustión interna y sistemas híbridos avanzados. La tecnología híbrida del ASX combina rendimiento con gran capacidad de respuesta y emisiones reducidas, gracias a la integración perfecta del frenado regenerativo y la gestión inteligente de la energía.

Mitsubishi Outlander PHEV Black Edition / Mitsubishi

Outlander PHEV Black Edition:robusto y premium

El Outlander PHEV Black Edition presenta una estética que realza la robusta presencia y la sensación premium del SUV con opciones de combinación de pintura en Gris Graphite con techo negro o Black Diamond monocolor.

Estéticamente destaca por el frontal Dynamic Shield y los rieles de techo en negro piano, con emblemas en gris oscuro, los biseles de los faros y las molduras de ventanas de acero inoxidable en negro, las llantas de aleación de 20'' con acabado negro piano y aro central gris oscuro y los asientos de cuero semianilina en negro con costuras plateadas.

El sistema híbrido enchufable 4x4 de dos motores que incorpora el Mitsubishi Outlander PHEV y, esta edición especial, cuenta con una potencia de más de 300 CV e integra un motor de gasolina de 2.4 litros con motores eléctricos delanteros y traseros, respaldados por una batería de iones de litio de alta capacidad y el sistema Super-All Wheel Control (S-AWC) de Mitsubishi para una conducción segura en cualquier condición.

Al igual que todos los vehículos Mitsubishi vendidos en Europa, las ediciones Black Edition del ASX y del Outlander PHEV incorporan el Compromiso de Servicio Mitsubishi, que incluye:

5 años o 100.000 km de garantía de fábrica , más tres años adicionales de cobertura condicional extendida, lo que suma un total de 8 años o 160.000 km .

, más tres años adicionales de cobertura condicional extendida, lo que suma un total de . 12 años de garantía anticorrosión.

8 años o 160.000 km de garantía de la batería de tracción .

. 8 años de asistencia en carretera (Paquete de Asistencia Mitsubishi), con los últimos tres años sujetos a las mismas condiciones que la garantía extendida.

En definitiva, con la incorporación de estos dos nuevos modelos, la marca continúa reforzando su posicionamiento en el mercado al ampliar su oferta comercial con propuestas que combinan un diseño distintivo y exclusivo, soluciones de eficiencia optimizada orientadas a la reducción de consumos y emisiones, y un completo nivel de equipamiento.