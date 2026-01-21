Hyundai convierte el monovolumen Staria en una Camper eléctrica de lujo

Tras presentar el Staria Electric en el Salón del Automóvil de Bruselas, Hyundai ha dado un paso más en su estrategia de electrificación con el Camper Concept, una interpretación de monovolumen camperizado totalmente eléctrico, con soluciones enfocadas al confort, la eficiencia y la autonomía energética en plena naturaleza.

Hyundai Staria Camper Concept / Hyundai

Uno de los elementos más visibles del prototipo es su techo desplegable eléctrico, que se eleva con solo pulsar un botón. Este sistema no solo mejora el acceso al área de cocina y permite estar de pie en el interior, sino que mantiene la aerodinámica del vehículo en marcha y reduce las vibraciones y el ruido del viento.

Techo desplegable eléctrico del Hyundai Staria Camper Concept / Hyundai

En la parte superior, el techo aloja un panel solar ligero de 520 W, capaz de generar hasta 2,6 kWh al día bajo condiciones óptimas. Esta energía permite ampliar la autonomía o alimentar equipos esenciales como el frigorífico de 36 litros, una ducha portátil o el sistema de climatización de la cabina. Todo pensado para estancias prolongadas fuera de los campings tradicionales.

Interior del Hyundai Staria Camper Concept / Hyundai

La habitabilidad y el confort son otros puntos fuertes del Staria Camper. El habitáculo incluye dos asientos delanteros giratorios de alta gama que pueden rotar 180 grados de forma eléctrica, convirtiendo la parte frontal en un espacio social o de descanso. Detrás, los asientos traseros se abaten automáticamente para formar una cama doble. Además, cuenta con cristales inteligentes en la zona trasera, regulables desde una pantalla táctil. Este sistema permite ajustar el nivel de transparencia, ofreciendo privacidad, aislamiento térmico y protección frente a los rayos UV. Todo ello sin necesidad de cortinas ni paneles añadidos.

Ducha del Hyundai Staria Camper Concept / Hyundai

Si el Staria Camper Concept llegase a producción, lo haría sobre la misma plataforma del Staria Electric. Hyundai confirma que usaría una arquitectura de 800 voltios, compatible con carga rápida del 10 al 80% en unos 20 minutos. El motor, de 218 CV (160 kW), mueve las ruedas delanteras con suavidad y sin ruidos mecánicos gracias a un sistema optimizado para el confort.

Para garantizar un rodar sueve y silencioso, el vehículo equipa mejoras en la suspensión delantera y trasera junto a materiales fonoabsorbentes. La autonomía se estira hasta aproximadamente 400 kilómetros, lo que lo sitúa entre los monovolúmenes eléctricos con mayor alcance de su categoría.

Hyundai Staria Camper Concept / Hyundai

Por ahora, el Staria Camper Concept está en fase de evaluación, pero Hyundai utilizará la opinión del público asistente a la feria, recogida a través de una encuesta online, para decidir si da el paso hacia la producción en serie. De recibir luz verde, la marca anunciará los detalles más adelante. Lo que está claro es que la idea responde a una demanda creciente de vehículos que permitan moverse con libertad, sin depender de enchufes ni campings.