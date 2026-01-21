Hyundai convierte el monovolumen Staria en una Camper eléctrica de lujo
Hyundai ha creado un concepto de caravana basado en el Staria Electric, con techo elevable, panel solar, interior versátil y hasta 400 km de autonomía
Tras presentar el Staria Electric en el Salón del Automóvil de Bruselas, Hyundai ha dado un paso más en su estrategia de electrificación con el Camper Concept, una interpretación de monovolumen camperizado totalmente eléctrico, con soluciones enfocadas al confort, la eficiencia y la autonomía energética en plena naturaleza.
Uno de los elementos más visibles del prototipo es su techo desplegable eléctrico, que se eleva con solo pulsar un botón. Este sistema no solo mejora el acceso al área de cocina y permite estar de pie en el interior, sino que mantiene la aerodinámica del vehículo en marcha y reduce las vibraciones y el ruido del viento.
En la parte superior, el techo aloja un panel solar ligero de 520 W, capaz de generar hasta 2,6 kWh al día bajo condiciones óptimas. Esta energía permite ampliar la autonomía o alimentar equipos esenciales como el frigorífico de 36 litros, una ducha portátil o el sistema de climatización de la cabina. Todo pensado para estancias prolongadas fuera de los campings tradicionales.
La habitabilidad y el confort son otros puntos fuertes del Staria Camper. El habitáculo incluye dos asientos delanteros giratorios de alta gama que pueden rotar 180 grados de forma eléctrica, convirtiendo la parte frontal en un espacio social o de descanso. Detrás, los asientos traseros se abaten automáticamente para formar una cama doble. Además, cuenta con cristales inteligentes en la zona trasera, regulables desde una pantalla táctil. Este sistema permite ajustar el nivel de transparencia, ofreciendo privacidad, aislamiento térmico y protección frente a los rayos UV. Todo ello sin necesidad de cortinas ni paneles añadidos.
Si el Staria Camper Concept llegase a producción, lo haría sobre la misma plataforma del Staria Electric. Hyundai confirma que usaría una arquitectura de 800 voltios, compatible con carga rápida del 10 al 80% en unos 20 minutos. El motor, de 218 CV (160 kW), mueve las ruedas delanteras con suavidad y sin ruidos mecánicos gracias a un sistema optimizado para el confort.
Para garantizar un rodar sueve y silencioso, el vehículo equipa mejoras en la suspensión delantera y trasera junto a materiales fonoabsorbentes. La autonomía se estira hasta aproximadamente 400 kilómetros, lo que lo sitúa entre los monovolúmenes eléctricos con mayor alcance de su categoría.
Por ahora, el Staria Camper Concept está en fase de evaluación, pero Hyundai utilizará la opinión del público asistente a la feria, recogida a través de una encuesta online, para decidir si da el paso hacia la producción en serie. De recibir luz verde, la marca anunciará los detalles más adelante. Lo que está claro es que la idea responde a una demanda creciente de vehículos que permitan moverse con libertad, sin depender de enchufes ni campings.
- Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: 'Deben estar listos
- Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
- Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ se despide del doble dígito en domingo mientras la actualidad informativa impulsa a La 1
- Goldman Sachs y otros gigantes de Wall Street ven señales de 'fin de ciclo' en el bitcoin
- China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
- Última hora del accidente de tren en Catalunya | Un muerto tras descarrilar un tren de Rodalies entre Martorell y Gelida
- Un muerto y cinco heridos graves en el descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención
- ¿Qué es la osteomielitis púbica, la infección 'poco frecuente' que sufre Salvador Illa?