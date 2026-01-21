Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ebro S900 PHEV, máximo exponente de tecnología y confort

Este modelo se convierte en el buque insignia de la marca chinoespañola con 425 CV y un propulsor híbrido de cuatro motores

El nuevo S900 PHEV es el buque insignia de Ebro.

El nuevo S900 PHEV es el buque insignia de Ebro. / Ebro

Andrea Gil Modrego

Andrea Gil Modrego

Málaga
Por qué confiar en El Periódico

Ebro ya tiene un catálogo de cuatro modelos que cubren las diferentes necesidades del mercado, todos en formato SUV. El último en llegar ha sido el S900, híbrido enchufable, que se ha convertido en el máximo exponente de tecnología y comodidad de la marca.

Mide 4,81 metros de largo, es un buen SUV del segmento D con el maletero que le corresponde y hasta 7 plazas disponibles, que se distinguen de otros modelos del segmento por la practicidad y comodidad de estos dos asientos extra, siendo útiles también para adultos y no solo para niños. Llega a los 1,92 metros de ancho y 1,74 de alto.

El Ebro S900 entra en el segmento D.

El Ebro S900 entra en el segmento D. / Ebro

Con las 7 plazas desplegadas, el maletero se queda en 143 litros de capacidad, con espacio para mínimo dos maletas de cabina. Con 5 asientos, esta cifra crece hasta los 448 litros y más de los 2.000 si se recogen las dos filas traseras. Además, el maletero dispone de utilidades prácticas como una luz de cortesía y accionadores eléctricos para mover los asientos de la segunda fila. En la segunda fila de asientos, también existe la posibilidad de desplazar eléctricamente el asiento del copiloto y este se puede tumbar completamente, reposapiés incluido, solo con accionar otro botón.

La capacidad de carga peude llegar a los 2.000 litros.

La capacidad de carga peude llegar a los 2.000 litros. / Ebro

El Ebro S900 es un coche ideal para viajar con comodidad y recorrer largas distancias, preferiblemente en vías de alta capacidad o carreteras sencillas, aunque no se comporta mal en curvas y sus cuatro motores empujan bastante bien. Antes de entrar en la parte mecánica, esta sensación de confort de marcha está reforzada por ventilación y calefacción en los cuatro asientos principales (conductor, copiloto y los dos traseros), además de climatización bizona y masaje para conductor y copiloto (y bastante buen masaje, todo hay que decirlo).

Los asientos son, quizás, uno de sus mayores atractivos.

Los asientos son, quizás, uno de sus mayores atractivos. / Ebro

Híbrido enchufable

Mecánicamente, el consumo del Ebro S900 refuerza esta idea de recorrer largas distancias sin problemas gracias a, precisamente, esa mecánica híbrida. La media se queda en 5 litros a los100 kilómetros y en la prueba realizada se ha cumplido sin problemas, aunque no ha habido largos trayectos por autovía ni a altas velocidades.

El tren motriz está formado por tres motores eléctricos (uno delantero, otro en la tracción delantera y otro en la trasera) y un 1.5 TGDI DHE. La potencia total es de 425 CV, tracción 4x4 y 580 Nm de par. La conducción es fluida y el el trabajo conjunto de estos cuatro propulsores pasa desapercibido. Además, dispone de cuatro modos de funcionamiento según las exigencias de la conducción, dándole más protagonismo a la parte eléctrica o a la de combustión según sea necesario.

Las líneas del Ebro S900 son sencillas y poco estridentes.

Las líneas del Ebro S900 son sencillas y poco estridentes. / Ebro

En cuanto a la parte puramente eléctrica, el Ebro S900 PHEV consigue la etiqueta Cero de la DGT gracias a una batería de 34,46 kWh con una autonomía eléctrica de 140 kilómetros, muy útiles para la ciudad. La autonomía total supera los 1.000 kilómetros.

La plataforma del Ebro S900 PHEV es la T2X del grupo Chery que presta especial atención al trabajo de las suspensiones, para favorecer aún más esa sensación de confort.

Interior

En el interior, además, hay un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, un head-up display de 8,8 pulgadas y una pantalla principal de 15,6 pulgadas. Todo el coche se controla a través de la pantalla y los botones físicos, salvo algunos en el volante, el selector para pasar al modo 100% eléctrico o al híbrido y la rueda para elegir entre seis modos de conducción (normal, eco, sport, arena, nieve y off-road), brillan por su ausencia. Disfruta de un amplio techo panorámico escamoteable.

El interior es elegante y tecnológico.

El interior es elegante y tecnológico. / Ebro

El Ebro S900 PHEV cuenta con 26 adas y tres de ellos están pensados para asistir al conductor en el aparcamiento, encontrando estacionamiento, ejecutando la maniobra e incluso desaparcando.

Noticias relacionadas

Precio del Ebro S900 PHEV

La gama es de este buque insignia de Ebro es muy sencilla: un único acabado, el tope de gama, Luxury; con cuatro colores a escoger y una opción gris mate. El precio, sin descuentos de lanzamiento ni audas, es de 46.990 euros, una cifra competitiva si se mira el segmento en el que entra este S900 PHEV, su tecnología y la calidad percibida en el interior.

