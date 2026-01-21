Dacia alcanza su récord de ventas en España y logra una cuota del 7,9% en Europa con el Sandero como estrella

Dacia Sandero, Dacia Duster, Dacia Jogger, Dacia Bigster y Dacia Sprint. Esta es la alineación que la marca rumana del Grupo Renault propone al mercado y que en 2025 le dio un buen rédito comercial. Al cierre del balance de ventas del pasado año, Dacia creció un 3,1% en el mercado mundiual con 697.408 unidades comercializadas, siendo Europa su principal baluarte con un crecimiento del 2,9% (601.765 matriculaciones). Esto le supone ocupar la segunda plaza del mercado de turismos con una cuota del 7,9%.

Dacia asciende al segundo puesto en el ranking europeo de ventas a clientes particulares gracias a modelos como el Sandero, que es el modelo más vendido de Europa en el canal privado, gracias a una oferta muy ajustada y a una relación precio-prestaciones de alto nivel. En España lleva 13 años siento del top del mercado en ese canal particular.

Dacia Sandero / Dacia

Dacia, también ha ganado en confianza de los consumidores el Dacia Bigster (finalista de The Car Of The Year 2026) y que en el segundo semestre de 2025 se convirtió en el modelo SUV del segmento C más vendido a clientes particulares de Europa. El Bigster empezó con buen pie con 67.573 unidades vendidas en todo el mundo. Mientras, con 35.034 unidades vendidas, el Spring experimentó un crecimiento del 53%. Por primera vez, es el vehículo eléctrico del segmento A más vendido total canal en Europa.

España es la clave

España es uno de sus mercados clave, y es que en 2025 la marca consiguió crecer un 20% respecto al año anterior vendiendo 66.258 vehículos (casi un 10% del total de la marca en todo el mundo). Laurent Sengenes, director general para España desde enero de 2025, considera estos resultados todo un "éxito, ya que los hemos conseguido en un mercado muy competido y sin abandonar el ADN de Dacia que es ofrecer movilidad accesible al alcance de todos y con el foco puesto en la sostenibilidad".

Dacia arrancó en 2004 con el Logan y desde entonces su crecimiento ha sido exponencial. Sengenes ha querido poner el foco en dos conceptos, "el valor residual de nuestros coches (es de un 62%) y la apuesta del canal particular". Más de 50.000 unidades, o sea, el 79% de las ventas de Dacia han llegado del canal privado, "el que realmente te da la medida de dónde estás. Y es que nuestra filosofía sigue siendo vender coches a gente 'normal'". Pero el crecimiento se ha dado también en otros canales con un 16% en el de flotas y un 8% en el de alquiladoras.

El Dacia Spring cargando su batería / Dacia

Por modelos, el 100% eléctrico Spring duplicó sus ventas en España (2.176 coches), mientras que la estrella Sandero creció un 17% (38.878 unidades) gracias a la llegada de nuevas motorizaciones y consoliodándose como el más vendido entre la gente de la calle en los últimos 13 años. Jogger vendió 6.036 coches, mientras que el Duster se convirtió en el tercero en el segmento B-SUV a particulares con 14.580 coches. El Bigster, con menos de seis meses en el mercado logró un 50% de conquista, con un 50% de ventas en híbridos y 4.5657 unidades comercializadas. Este último modelo será la punta de lanza para la marca en 2026, un año en el que se trabaja la posibilidad de añadir un nuevo segmento A eléctrico derivado del Renault Twingo, y un nuevo segmento C.

La marca Dacia ya está presente en el 90% de los segmentos del mercado, y eso les da confianza para el próximo año. Basa su oferta en modelos asequibles y sin equipamiento innecesarios, y cuenta con una gama de motores muy amplia y eficiente. Dacia presenta en sus modelos propulsores de gasolina (TCe 100), de GLP (Eco G-120), micro híbridos (Mild Hybrid 140, Mild Hybrid G-140) y también híbridos convencionales (Hybrid G-150 4x4, Hybrid 150 , Hybrid 150 4x4 y Hybrid 155).