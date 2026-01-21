El equipo Audi Revolut F1 se presentó oficialmente en Berlín ayer por la noche en un evento que tuvo lugar en el recinto Kraftwerk, situado en el centro de la capital alemana, y al que acudieron cerca de 400 invitados. Audi debutará en la máxima categoría del automovilismo en Australia el próximo 8 de marzo.

“Hoy se unen muchas piezas del rompecabezas”, declaró Gernot Döllner, CEO de AUDI AG y presidente del Consejo de Administración de Audi Motorsport AG, en la presentación del equipo.

Así será el coche que estrenará Audi en la Fórmula 1 este 2026 / Audi

Reglamento técnico renovado: adiós al DRS

La Fórmula 1 está experimentando la mayor transformación de su historia: la disciplina reina del automovilismo entrará en su 77ª temporada en 2026 con un reglamento técnico totalmente renovado. Los nuevos monoplazas cuentan con aerodinámica activa, equipando alerones delanteros y traseros que se pueden ajustar durante la conducción. El anterior sistema Drag Reduction System (DRS) será sustituido por un “modo boost” que proporciona la máxima potencia eléctrica adicional con solo pulsar un botón, y que se puede utilizar tanto para adelantar como para defender posición.

El Audi R26 está propulsado por un sistema de transmisión (“unidad de potencia”) desarrollado en Neuburg an der Donau y denominado AFR 26 Hybrid, que se puso en marcha por primera vez ya montado en el chasis poco antes de Navidad en las instalaciones de Hinwil. El pasado 9 de enero el equipo completó su primer despliegue en el Circuito de Barcelona-Cataluña, en España, como parte de una jornada de filmación.

Con hasta 350 kW, el motor eléctrico tiene casi tanta potencia como el motor turbo V6 de 1,6 litros, que ofrece aproximadamente 400 kW y funciona con combustible sostenible.

Así será el coche que estrenará Audi en la Fórmula 1 este 2026 / Audi

Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg serán los pilotos

Además de la decoración del coche y otros socios, el director del equipo Jonathan Wheatley, y Mattia Binotto, responsable del proyecto Audi F1, también presentaron en Berlín la nueva ropa del equipo y los monos que los dos pilotos de Audi, Gabriel Bortoleto (Brasil) y Nico Hülkenberg (Alemania), llevarán en la temporada 2026.

El próximo hito importante para el equipo Audi Revolut F1 será la puesta a punto de los monoplazas de Fórmula 1 de nueva generación, que tendrá lugar a puerta cerrada en Barcelona del 26 al 30 de enero. Durante las sesiones de pruebas oficiales en Baréin (del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de febrero), el Audi R26 completará sus últimas vueltas de ensayos antes de la primera participación de Audi en un Gran Premio de Fórmula 1.

Así será el coche que estrenará Audi en la Fórmula 1 este 2026 / Audi

Realineación estratégica de Audi

El proyecto de Fórmula 1 es un buque insignia estratégico para Audi, que refleja la reorientación tecnológica, cultural y empresarial de la marca. Su objetivo es inspirar tanto a los clientes como a los empleados.

El desarrollo y las carreras se llevan a cabo dentro de un marco económicamente atractivo: un límite de gastos aplicable a todos los equipos garantiza un presupuesto y unas condiciones definidas con claridad, mientras que el alcance global de la Fórmula 1 ofrece una gran exposición de la marca y oportunidades de patrocinio.

Con los profundos cambios en la normativa técnica, que incluyen una mayor proporción de energía eléctrica y la introducción de combustibles sostenibles, es el momento ideal para que Audi entre en la cima del automovilismo como nuevo competidor.