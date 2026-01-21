Consejos
9 Consejos para evitar disgustos con tu coche durante la cuesta de enero
En esta época del año una de las preocupaciones más grandes es tener que hacer frente a imprevistos económicos como una avería del coche
Luz, agua, telefonía… 2026 comienza con subidas en algunas de las facturas más habituales, lo que, unido a los dispendios típicos de la Navidad, hace que los bolsillos de muchos españoles no estén preparados para afrontar imprevistos durante la temida cuesta de enero.
Uno de los contratiempos más temidos es tener que hacer frente a una avería del coche, especialmente cuando se necesita para trabajar, pero puede prevenirse con consejos como estos:
1. Detección precoz
Como en el caso de la salud, mantener el vehículo a punto realizando las revisiones periódicas es la mejor opción para evitar posibles averías y, como consecuencia, arreglos costosos.
2. Conducción serena
Aumentar excesivamente la velocidad y los acelerones y frenazos bruscos producen un consumo de combustible mayor, por lo que es mejor apostar por la conducción eficiente.
3. Utilizar apps de aparcamiento para zonas reguladas
Entre otras cosas, estas permiten ahorrar tiempo al evitar desplazamientos al parquímetro y también dinero al pagar solo por el tiempo consumido. Con ellas puedes iniciar, parar y extender tu estacionamiento desde tu móvil en cualquier lugar, sin necesidad de pagar de más para evitar que te multen.
4. Revisar los neumáticos
A menudo son los grandes olvidados, pero juegan un papel muy importante en la conducción y repercuten en gran medida en el consumo de combustible.
5. Comparar precios
Existen diferencias significativas en los precios de los seguros, la ITV o la revisión periódica. Al solicitar varios presupuestos se pueden conseguir buenas ofertas.
6. Compartir coche
Es una muy buena opción ya sea entre los propios miembros de la familia o con otras personas (del trabajo, por ejemplo) para compartir los gastos.
7. Emplear apps como guía para encontrar aparcamiento
Circular por la ciudad buscando aparcamiento no solo aumenta el consumo de gasolina y también empeora la calidad del aire, así que confía en una app que te muestre las zonas en las que hay más probabilidad de encontrar plazas libres.
8. No encender la calefacción nada más arrancar
Es recomendable esperar a que el coche se caliente para poner la calefacción, así evitaremos que salga aire frío al principio. Según explica la app de aparcamiento EasyPark, hacerlo antes o presionar a la vez el botón del aire acondicionado solo generará un gasto innecesario.
9. Súmate a los clubes de clientes
Actualmente casi todas las marcas ofrecen ofertas muy interesantes a los clientes que forman parte de su comunidad.
