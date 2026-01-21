Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaIryoAccidente Rodalies GelidaGroenlandiaSalvador IllaPeste porcinaLluviasBadalonaHuaweiBegoña GómezFilminElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

Consejos

9 Consejos para evitar disgustos con tu coche durante la cuesta de enero

En esta época del año una de las preocupaciones más grandes es tener que hacer frente a imprevistos económicos como una avería del coche

9 Consejos para evitar disgustos con tu coche durante la cuesta de enero

9 Consejos para evitar disgustos con tu coche durante la cuesta de enero / Neomotor

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Luz, agua, telefonía… 2026 comienza con subidas en algunas de las facturas más habituales, lo que, unido a los dispendios típicos de la Navidad, hace que los bolsillos de muchos españoles no estén preparados para afrontar imprevistos durante la temida cuesta de enero.

Uno de los contratiempos más temidos es tener que hacer frente a una avería del coche, especialmente cuando se necesita para trabajar, pero puede prevenirse con consejos como estos:

1. Detección precoz

Como en el caso de la salud, mantener el vehículo a punto realizando las revisiones periódicas es la mejor opción para evitar posibles averías y, como consecuencia, arreglos costosos.

2. Conducción serena

Aumentar excesivamente la velocidad y los acelerones y frenazos bruscos producen un consumo de combustible mayor, por lo que es mejor apostar por la conducción eficiente.

3. Utilizar apps de aparcamiento para zonas reguladas

Entre otras cosas, estas permiten ahorrar tiempo al evitar desplazamientos al parquímetro y también dinero al pagar solo por el tiempo consumido. Con ellas puedes iniciar, parar y extender tu estacionamiento desde tu móvil en cualquier lugar, sin necesidad de pagar de más para evitar que te multen.

4. Revisar los neumáticos

A menudo son los grandes olvidados, pero juegan un papel muy importante en la conducción y repercuten en gran medida en el consumo de combustible.

5. Comparar precios

Existen diferencias significativas en los precios de los seguros, la ITV o la revisión periódica. Al solicitar varios presupuestos se pueden conseguir buenas ofertas.

6. Compartir coche

Es una muy buena opción ya sea entre los propios miembros de la familia o con otras personas (del trabajo, por ejemplo) para compartir los gastos.

7. Emplear apps como guía para encontrar aparcamiento

Circular por la ciudad buscando aparcamiento no solo aumenta el consumo de gasolina y también empeora la calidad del aire, así que confía en una app que te muestre las zonas en las que hay más probabilidad de encontrar plazas libres.

8. No encender la calefacción nada más arrancar

Es recomendable esperar a que el coche se caliente para poner la calefacción, así evitaremos que salga aire frío al principio. Según explica la app de aparcamiento EasyPark, hacerlo antes o presionar a la vez el botón del aire acondicionado solo generará un gasto innecesario.

9. Súmate a los clubes de clientes

Actualmente casi todas las marcas ofrecen ofertas muy interesantes a los clientes que forman parte de su comunidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: 'Deben estar listos
  2. Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
  3. La justicia avala la multa de 20.000 euros de la Generalitat al bus tránsfobo de Hazte Oír
  4. Catalunya plantea bajarle el salario a un funcionario si le falta al respeto a un ciudadano
  5. Goldman Sachs y otros gigantes de Wall Street ven señales de 'fin de ciclo' en el bitcoin
  6. Audiencias TV ayer: 'Got Talent' baja y no puede aguantar el ritmo de 'La ruleta de la suerte', que lidera la noche
  7. Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ se despide del doble dígito en domingo mientras la actualidad informativa impulsa a La 1
  8. Disruptores endocrinos, los químicos invisibles que alteran nuestras hormonas

9 Consejos para evitar disgustos con tu coche durante la cuesta de enero

9 Consejos para evitar disgustos con tu coche durante la cuesta de enero

Tardozzi: “Márquez querrá seguir ganando con 40 o 45 años”

Tardozzi: “Márquez querrá seguir ganando con 40 o 45 años”

El Barça crea su primer equipo de eSports íntegramente femenino: "Fomentamos, la igualdad, la diversidad y la inclusión"

El Barça crea su primer equipo de eSports íntegramente femenino: "Fomentamos, la igualdad, la diversidad y la inclusión"

La reputación del turismo en España cierra 2025 en su nivel más bajo de los últimos cuatro años

La reputación del turismo en España cierra 2025 en su nivel más bajo de los últimos cuatro años

El TSJC anula el plan urbanístico de la ampliación de la Fira en L'Hospitalet pero no se paralizarán las obras

El TSJC anula el plan urbanístico de la ampliación de la Fira en L'Hospitalet pero no se paralizarán las obras

El arranque de la campaña en Aragón y los órdagos cruzados de Guardiola y Abascal frenan la negociación en Extremadura

El arranque de la campaña en Aragón y los órdagos cruzados de Guardiola y Abascal frenan la negociación en Extremadura

El turismo se desestacionaliza: la llegada de extranjeros crece más en la temporada baja que en verano

El turismo se desestacionaliza: la llegada de extranjeros crece más en la temporada baja que en verano

Las aerolíneas prefieren alquilar que comprar sus aviones

Las aerolíneas prefieren alquilar que comprar sus aviones