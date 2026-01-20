Zero Motorcycles amplía su horizonte con un nuevo modelo que abandona las carreteras abiertas para adentrarse en la jungla urbana. Se trata del LS1, un escúter eléctrico con el que la marca californiana pone su experiencia en motocicletas eléctricas de alto rendimiento al servicio de la movilidad cotidiana.

Diseñado para los conductores urbanos, el LS1 es una propuesta moderna, práctica y elegante, que mantiene intacto el carácter innovador que ha convertido a Zero en referente mundial del sector.

Zero LS1: libertad eléctrica sobre dos ruedas / Zero

Tras más de veinte años liderando el desarrollo de motocicletas eléctricas de tamaño completo, Zero Motorcycles abre una nueva etapa con el LS1. Este escúter urbano no solo recoge la tecnología ya probada en sus modelos de mayor envergadura, sino que la adapta con inteligencia y estilo al día a día en la ciudad.

Basta con un vistazo para comprobar que no es un escúter cualquiera. Sus líneas limpias, el centro de gravedad bajo, su carrocería compacta y la atención por los detalles lo colocan en el radar de cualquier urbanita con inquietudes tecnológicas y estéticas.

Pensado por y para la ciudad

El LS1 ha sido desarrollado con un objetivo claro: hacer la movilidad urbana más fácil, eficiente y divertida. Gracias a una distancia entre ejes corta, una altura de asiento accesible y ayudas electrónicas como el ABS y el control de tracción (TCS), este escúter promete agilidad y seguridad entre el tráfico denso, aportando confianza tanto a conductores noveles como experimentados.

El conjunto mecánico también ha sido optimizado para el entorno urbano. El motor eléctrico central, una seña de identidad de Zero, contribuye a una distribución de masas equilibrada que se traduce en maniobrabilidad y estabilidad. Y como buena herramienta urbana, no podía faltar una velocidad máxima de 100 km/h que permite aventurarse por vías rápidas sin complejos.

Su autonomía de 115 kilómetros con las dos baterías estándar —ligeras, ubicadas en el suelo e intercambiables— cubre sobradamente las necesidades del día a día. Pero si quieres más, puedes añadir una tercera batería opcional y alcanzar hasta 170 kilómetros de autonomía, cifra récord en su categoría.

Carga sencilla, uso inteligente

Uno de los grandes puntos fuertes del LS1 es su sistema de carga versátil y rápido. Se puede enchufar tanto en casa como en la oficina o en estaciones públicas. Las baterías, al ser extraíbles, también pueden cargarse por separado mediante un cargador externo de 800 W, con el que el 90 % se alcanza en 4,5 horas. Y si la prisa apremia, el cargador opcional de 1.500 W reduce ese tiempo a solo 2,6 horas.

Este sistema permite adaptar la carga al estilo de vida del conductor sin depender siempre de un enchufe junto al vehículo. Además, el hecho de poder retirar las baterías y llevarlas al interior añade comodidad y seguridad, sobre todo en entornos urbanos donde no siempre hay enchufes accesibles.

Espacio útil y diseño funcional

Pese a su tamaño compacto, el LS1 no renuncia a la practicidad. Bajo el asiento se encuentra un amplio espacio de carga con capacidad para un casco integral o la compra del día. Una solución pensada para quienes viven sin coche, pero con necesidades reales de transporte. Alternativamente, ese mismo espacio puede alojar la tercera batería opcional, según las preferencias del usuario.

Su estética es otro punto destacado. De líneas modernas, sin estridencias pero con personalidad, el LS1 transmite calidad y tecnología. El trabajo de diseño no es gratuito: además de gustar, busca integrarse en la arquitectura urbana con estilo. Tal como afirma Pierre-Martin Bos, director ejecutivo de Zero Motorcycles, el LS1 está pensado para ciudades como París, Milán o Barcelona, donde la movilidad eléctrica no es una moda, sino una necesidad.

Accesible y conectada

Homologado para el carnet A1 o B con tres años de experiencia, el LS1 se convierte en una puerta de entrada ideal al universo eléctrico de Zero. Estará disponible en España a partir de la primera quincena de febrero por 5.275 euros, un precio que la sitúa como una opción premium teniendo en cuenta el nivel de desarrollo, equipamiento y autonomía que ofrece.