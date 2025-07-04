Las ventas de Renault en Europa crecieron un 7,4% en 2025 y superaron el millón de vehículos

El Grupo Renault sigue cosechando buenos resultados iniciados tras su Renaulution. Hoy, bajo el paraguas del nuevo Plan Estratégico Internacional 2027, la marca Renault que ha conseguido cerrar un 2025 con excelentes cifras, tanto en ventas, como en penetración del mercado.

La estrategia dual basada en la hibridación y la electrificación les ha permitido colocarse entre los mejores fabricantes europeos, cerrando la pasada campaña con un incremento del 7,4% de las ventas, superando el millón de vehículos (1.004.000 coches) y firmando un incremento de la cuota de mercado del 5,7%.

Renault Captur / Archivo

En 2025, los vehículos electrificados representaron el 60 % de las ventas de Renault en Europa, lo que supone un aumento de 12 puntos con respecto al año anterior. En este sentido, los coches 100% eléctricos aumentaron un 72,2%, con 151.939 vehículos vendidos, (un 20,2% de las ventas de turismos en un mercado que creció un 29,8 %). Renault fue en 2025 la primera marca de vehículos eléctricos en Francia y la primera en coches eléctricos en el segmento B en Europa.

Los híbridos españoles

Si concentramos la atención en los híbridos convencionales, Renault creció un 17,0% (287.374 unidades vendidas), en un mercado que creció un 9,0 %. La marca francesa ha comercializado más de un millón de híbridos E-Tech desde 2020 , siendo la segunda marca en el mercado europeo de vehículos híbridos en 2025. Y con España jugando un papel clave en la producción de modelos con esta tecnología en sus plantas de Valladolid y Palencia.

Renault fabrica 11 millones de coches en Valladolid / Renault

Precisamente esta semana se ha producido el coche 11 millones en la planta vallisoletana desde que iniciara su singladura en 1951 con el Renault 4/4. Hoy se producen allí dos modelos que han ayudado a este crecimiento europeo, el Renault Symbioz y el Renault Captur (en versiones full Hybrid E-Tech, Mild Hybrid, gasolina para ambos modelos y GLP para Captur).

Si nos fijamos en los productos destacados de la marca en 2025, encontramos al Renault 5 E-Tech eléctrico, que mantuvo su fuerte trayectoria iniciada hace más de un año tras ganar el premio The Car Of The Year 2025. El R5 de nueva era lleva vendidos más de 100.000 unidades desde su lanzamiento. Le sigue el Renaulr Scenic E-Tech eléctrico (elegido The Car Of The Year en 2024) que registró 38.111 ventas en Europa (con un incremento del 58,1% respecto a 2024).

Renault Scenic E-Tech eléctrico / Renault

En modelos no eléctricos destaca el Renault Clio, con un crecimiento de ventas del 4,5% con respecto a 2024, alcanzando las 243.401 unidades en su último año en el mercado (siendo el segundo turismo más vendido en Europa después del Dacia Sandero). Importante también el papel del Renault Symbioz, que se convirtió en el modelo híbrido convencional más vendido de Renault, con 88.523 unidades vendidas desde su lanzamiento.

Estrategia mundial

Se trata de buenas noticias para la marca del rombo en un momento en el que la irrupción de nuevos actores (básicamente chinos) y las disonantes situaciones geopolíticas marcan la agenda del sector del automóvil. La fortaleza de Renault hay que buscarla no solo en su trabajo en Europa sino en la labor en otros mercados, buscando nuevas soluciones y sinergias de colaboración que le permitan tener una mayor presencia internacional. China y Corea son los ejemplos más recientes, con distintos tipos de planteamientos, pero la marca (y el Grupo Renault) apuestan por la expansión asomando en nuevos mercados de la mano de nuevos socios.

Renault 5 E-Tech / Renault

En lo referente a sus cifras mundiales, Renault obtuvo buenos resultados en 2025, con 1.628.030 vehículos vendidos en todo el mundo ( un 3,2% de aumento sumando tuirismos y comerciales ligeros con respecto a 2024), impulsados por un crecimiento del 10 % en las ventas de turismos de la marca Renault (1.292.000 unidades vendidas). Esto supone el tercer año consecutivo de crecimiento para la firma que dirige François Provost.

Para el CEO de Renault, Fabrice Cambolive son cifras muy positivas: "Nuestra estrategia de dos ejes en materia de motorizaciones se está implementando en todo el Grupo: Renault es una marca generalista de referencia en términos de emisiones de CO₂ con dos tercios de sus ventas electrificadas (vehículos eléctricos e híbridos). Mientras tanto, Dacia está acelerando en híbridos. La capacidad de combinar un sólido rendimiento comercial con la electrificación se basa en dos factores clave. Por un lado, nuestras tecnologías híbridas, que cumplen tanto las expectativas de los clientes como los objetivos regulatorios de CO₂, y, por otro, nuestras plataformas 100 % eléctricas, que refuerzan el atractivo de nuestros productos y respaldan nuestras ventas", ha señalado.

Apuesta global

El crecimiento de las ventas fuera de Europa empieza a ser importante. En 2025 supusieron un aumento del 11,7.% (621.435 vehículos vendidos), lo que representa el 38 % del volumen total de la marca (2,9 puntos respecto al año anterior). Con ello, Renault sigue siendo la marca de automóviles francesa número uno en todo el mundo.

Si nos fijamos en sus principales mercados no europeos, las cifras demuestran una tendencia al alza. En Sudamérica las ventas aumentaron un 11,3% (272 600.unidades), impulsadas por el éxito del Renault Kardian. En Turquía, Renault se situó en primera posición del mercado con un crecimiento del 8,0% y 144.331 unidades vendidas, gracias a los buenos resultados del segundo semestre y al éxito del Renault Duster (es el Dacia Duster que allí se vende como Renault).

Fábrica de Renault en Busan, Corea del Sur / Renault

En Corea del Sur las ventas se duplicaron hasta alcanzar las 52.300 unidades (un incremento del 55,9%), lideradas por el Renault Grand Koleos (40.877 coches). En Marruecos, Renault logró un crecimiento del 44,8%, con 41.100 coches comercializados, logrado una cuota de mercado que aumentó 1,4 puntos hasta alcanzar el 17,4%. El Kardian también fue clave en ese mercado.

Finalmente, en el mercado de la India, Renault registró un incremento de ventas del 18,3% en el segundo semestre de 2025, con un crecimiento de las ventas en el cuarto trimestre del 27,4%, lo que refleja un claro cambio de tendencia en el mercado.

Novedades 2026

De cara a este año, la marca del rombo ofrecerá nuevos modelos en todos los mercados. En clave europea el Renault 4 E-Tech, el Renault Twingo E-Tech, la sexta generación del Renault Clio y el nuevo Renault Megane E-Tech serán las estrellas.

Mientras, en el despliegue internacional, merece la pena destacar el Renault Duster para la India, con las nuevas generaciones del Renault Kiger y Triber, el Renault Filante para Corea, Asia y Suramérica y el Renault Boreal para Brasil.

Grupo consolidado

A nivel de grupo, Renault también obtuvo un buen rédito en 2025. El Grupo Renault vendió 2.336.807 vehículos en todo el mundo, con 15 grandes mercados, ( un 3,2% más en un mercado que subió un 1,6%). Por mercados, Francia, Italia y España son los más potentes para las tres marcas del consorcio automovilístico francés.

Ventas grupo Renault a nivel mundial / Renault Group

Además de Renault, las otras dos marcas del grupo, Dacia y Alpine, tambien crecieron. Dacia vendió 697.408 vehículos (+3,1 % respecto a 2024), mientras que Alpine superó las 10.000 matriculaciones por primera vez (10.970 vehículos), más del doble que el año pasado (+139,2 %).