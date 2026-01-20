Opel consolida su crecimiento en España en 2025 y prepara un 2026 clave para reforzar su volumen

Opel ha cerrado 2025 con un balance claramente positivo en el mercado español. En un contexto de alta competencia y transición tecnológica, la marca ha logrado reforzar su posición tanto en turismos como en vehículos comerciales, apoyándose en una gama renovada, una apuesta decidida por la electrificación y una relación histórica con España que va más allá del mercado. Con estos mimbres, Opel encara 2026 con el objetivo explícito de incrementar sus matriculaciones un 15% y consolidar sus modelos de volumen como pilares de crecimiento.

El nuevo Opel Astra expuesto en el Salón de Bruselas / Salón de Bruselas

Crecimiento sostenido y ganancia de cuota en 2025

Los datos del ejercicio confirman la buena dinámica de Opel en España. La marca cerró el año con 38.209 matriculaciones, lo que supone un incremento del 16% respecto al año anterior y una cuota de mercado del 2,9%, en avance dentro de un entorno especialmente exigente. Este crecimiento no es coyuntural, sino el resultado de una estrategia coherente basada en producto, red comercial y posicionamiento.

El comportamiento del canal profesional ha sido determinante. Opel matriculó 11.660 vehículos comerciales en 2025, un 61% más que en el ejercicio previo, lo que le permitió alcanzar una cuota del 6,2% y ganar 1,9 puntos porcentuales. En paralelo, las ventas a empresas crecieron un 50%, con 23.277 unidades y una penetración del 4,2%. Estas cifras refuerzan la percepción de Opel como una marca fiable y competitiva para flotas, autónomos y pymes, uno de los ejes estratégicos de su crecimiento en España.

Opel Mokka GSE / Opel

Electrificación como palanca de futuro

La electrificación se ha consolidado como uno de los vectores clave del avance de Opel. En 2025, la marca matriculó 2.451 vehículos eléctricos en España, lo que supone un incremento del 171% interanual y una cuota del 2,2%, con una progresión significativa respecto a 2024. Este crecimiento se apoya en una gama que ofrece versiones 100% eléctricas en todos sus modelos, integradas dentro de plataformas multienergía que permiten al cliente elegir sin renunciar a prestaciones ni autonomía.

Más allá de las cifras, Opel ha trabajado en dotar a su oferta eléctrica de un carácter propio, combinando eficiencia, diseño y un enfoque práctico alineado con las necesidades reales del mercado español. Esta coherencia es la que explica la buena acogida de sus modelos electrificados tanto entre particulares como en el ámbito profesional.

Modelos de volumen: la base del objetivo 2026

De cara a 2026, Opel ha fijado como prioridad la consolidación de sus modelos de volumen, clave para alcanzar el objetivo de crecimiento del 15%. En este contexto, el Opel Corsa, el Opel Frontera y el Opel Mokka, junto con la gama de vehículos comerciales, concentran buena parte de las expectativas.

La renovación de la gama SUV ha permitido a Opel cubrir con precisión distintos perfiles de cliente. Mokka se posiciona como un crossover urbano con fuerte carga de diseño y tecnología; Frontera responde a una demanda de mayor versatilidad y enfoque familiar; mientras que Grandland refuerza la imagen tecnológica y aspiracional de la marca. Esta segmentación clara, unida a la disponibilidad de motorizaciones multienergía, es uno de los activos diferenciales de Opel en el mercado español.

Opel Grandland Eléctrico Longe Range / Opel

Producto alemán con raíces industriales en España

Uno de los factores que refuerzan la propuesta de valor de Opel en España es su condición de marca alemana con una implantación industrial histórica en nuestro país. La planta de Figueruelas, en Zaragoza, ha sido durante décadas un referente productivo para la marca del rayo y sigue desempeñando un papel estratégico dentro del entramado industrial del grupo Stellantis.

Aunque ya no está vinculada en exclusiva a Opel, esta instalación mantiene un peso relevante tanto en términos económicos como de empleo. Su continuidad refuerza el vínculo de la marca con el mercado español y aporta un componente de cercanía que complementa la reputación de la ingeniería alemana, un atributo especialmente valorado por clientes particulares y profesionales.

Opel consolida su crecimiento en España en 2025 y prepara un 2026 clave para reforzar su volumen / Vicente Montoro | Opel

Lanzamientos y horizonte 2026

El año 2026 estará marcado por una ofensiva de producto destinada a sostener el crecimiento y reforzar la imagen de marca. Entre las principales novedades destaca la llegada del nuevo Astra, que celebra su 35 aniversario con una nueva generación caracterizada por una amplia oferta multienergía y un notable salto tecnológico. Este modelo jugará un papel relevante en la estrategia de Opel para reforzar su presencia entre clientes particulares y mejorar su mix de ventas.

Junto a los lanzamientos, la marca seguirá trabajando en la mejora de la experiencia de cliente y en la difusión de su nuevo posicionamiento, con especial atención a la movilidad eléctrica y a los servicios asociados. El objetivo es claro: crecer de forma rentable, consolidar los modelos clave y reforzar su papel como uno de los actores más sólidos del mercado español.