La mejor cosecha del Toyota RAV4

El Toyota RAV4 es como el buen vino, que gana con el tiempo. Y es que este modelo, que es uno de los más emblemáticos de la marca, alcanza ahora su sexta generación con más de quince millones de ventas en todo el mundo desde que viera la luz allá por 1994.

A la hora de sentarse a la mesa a diseñar este nuevo RAV4, los ingenieros mantuvieron un criterio muy claro. Por un lado, mantener las razones de compra que priman los propietarios y, por otro, mejorar las debilidades que también mostraron en un profundo análisis del modelo.

Fueron tres los aspectos sobre los que trabajaron con más ahínco. Primero aumentar el nivel del equipamiento, seguido de mejorar el refinamiento de marcha y, por supuesto, dar un paso adelante en el sistema multimedia. Y todo ello manteniendo el ADN de Toyota y la estética atractiva.

Nuevo Toyota RAV 4 / Toyota

Una firma lumínica nueva

Mantiene las dimensiones, 4.59 metros de largo; 1.66 metros de altura y 2.69 metros de batalla. Permanecen las líneas redondeadas, pero en la parte trasera cuenta con menos caída, con lo que gana el maletero con más capacidad. Estrena firma lumínica en su parte frontal, al igual que la parrilla. Mantiene las líneas verticales, con llantas que llegan hasta las veinte pulgadas.

Los cambios también llegan a la zaga, en donde siguiendo la moda incorpora el nombre del modelo en letras, con la firma lumínica unida por el modelo en el centro y una defensa que se integra a la perfección con el portón.

Interior rediseñado

El interior también sufre cambios importantes. Por un lado, la pantalla multifunción crece hasta los 12.3 pulgadas. Por debajo, la consola tiene los mandos alineados verticalmente, ya que de esa manera facilita su uso. El volante también está rediseñado, y los mandos de los dos radios tienen una función determinada. Los mandos de la izquierda se utilizan para el sistema multimedia, y los de la derecha para los sistemas de seguridad.

Los cambios también llegan al maletero. La bandeja se ha rediseñado y baja en su posición. La capacidad de carga aumenta quince litros hasta el techo, y si abatimos los asientos traseros, llegamos a los 672 litros de capacidad. Un maletero de doble fondo que se adapta perfectamente, ya que ahora la diferencia entre el respaldo de los asientos traseros y el maletero, se reduce hasta el 5%.

Nuevo Toyota RAV 4 / Toyota

Más de 100 kilómetros en modo eléctrico

En lo que a las motorizaciones se refiere, al tradicional motor híbrido de 183 CV de potencia, con un funcionamiento más eléctrico y una aceleración más natural, reduciendo las revoluciones del motor.

La principal novedad es la llegada de un motor híbrido enchufable, PHEV, un “super híbrido” con 268 CV para la versión con tracción delantera y 304 CV para la tracción total. Sus datos todavía no son oficiales, pero en modo 100% eléctrico tendrá una autonomía de más de cien kilómetros. Basado en la plataforma TNGA-K, mejora su rigidez estructural en un 9,7%, reduciendo ruido y vibraciones mejorando el aislamiento.

Nuevo Toyota RAV 4 / Toyota

Gamas y precios

En lo que a la gama se refiere, Advance y Spirit serán las versiones de entrada, y contará con versiones híbridas e híbridas enchufables. Las versiones 4WD serán únicamente la Limited y GR Sport. Esta versión cuenta con mayor anchura, paragolpes delantero y trasero y llantas específicas.

La parrilla delantera cuenta con un diseño exclusivo y entradas de aire funcionales. Su interior cuenta con un ADN 100% GR, con un volante de cuero perforado con el anagrama GR, asientos exclusivos en cuero sintético y ante con inserciones en rojo, pedales de aluminio y personalización GR en alfombrilla y pasos de puerta junto con una consola acolchada a la altura de las rodillas.

La gama de precios arranca en los 43.500 euros. Este precio incluye los descuentos de Toyota, pero por su bajo nivel de emisiones, toda la gama es compatible al plan MOVES, con lo que si un cliente consigue reunir los condicionantes del achatarramiento, IRPF, CAE y financia, podría ver reducido este precio hasta los treinta y tres mil euros. Los clientes interesados ya pueden hacer sus pedidos en los concesionarios oficiales, y las primeras unidades se entregarán en el mes de junio.